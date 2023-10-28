لجنة التحقيق الأممية: إنهاء الاحتلال السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN/دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، إلى ضمان حماية أرواح المدنيين، "والامتثال للقانون الدولي لمنع استمرار الفظائع"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري.

وأكدت اللجنة أن "الامتثال الكامل للالتزامات القانونية الدولية الأساسية أمر ضروري في هذه اللحظة الحرجة"، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والممتلكات المدنية، واتباع المبادئ الأساسية المتمثلة في الضرورة والتمييز والحيطة والتناسب دون استثناء، وبغض النظر عن الظروف التي أدت إلى استخدام القوة.

كما أكدت اللجنة أن السبيل الوحيد لإنهاء العنف وتحقيق السلام المستدام هو من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك إنهاء الاحتلال غير القانوني الأرض الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشيرة إلى أن التصعيد الحالي "أثار غضب ضمير الإنسانية".

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منح لجنة التحقيق الدولية المستقلة ولايتها في 27 أيّار/مايو 2021 للتحقيق "داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ".

وفي شهر تمّوز/يوليو 2021، أعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان تعيين كل من نافانيثيم بيلاي (من جنوب أفريقيا) وميلون كوثاري (من الهند) وكريس سيدوتي (من أستراليا) ليكونوا الأعضاء الثلاثة في لجنة التحقيق.



