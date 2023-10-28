الكويت تعرب عن قلقها لمواصلة قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الكويت/PNN/أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، عن قلق دولة الكويت الشديد لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه البربري على قطاع غزة واستمرار انتهاكاته للقرارات الدولية وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان صحفي، إن أي اجتياح بري لقوات الاحتلال وسط العزل المتعمد للقطاع سيثبت أن الاحتلال الإسرائيلي مصمم على مواصلة ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، معربة عن أسفها لهذا الصمت الدولي غير المسبوق، محذرة من أن استمرار الصمت سيهدد السلم والأمن الدوليين.

وجددت مطالبة دولة الكويت لمجلس الامن والمجتمع الدولي والدول المؤثرة بتحمل مسؤولياتهم والإضطلاع بها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة بما يتسق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني/ أكتوبر الجاري.



