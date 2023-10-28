الكويت تعرب عن قلقها لمواصلة قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الكويت/PNN/أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، عن قلق دولة الكويت الشديد لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه البربري على قطاع غزة واستمرار انتهاكاته للقرارات الدولية وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقالت الخارجية الكويتية في بيان صحفي، إن أي اجتياح بري لقوات الاحتلال وسط العزل المتعمد للقطاع سيثبت أن الاحتلال الإسرائيلي مصمم على مواصلة ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، معربة عن أسفها لهذا الصمت الدولي غير المسبوق، محذرة من أن استمرار الصمت سيهدد السلم والأمن الدوليين.
وجددت مطالبة دولة الكويت لمجلس الامن والمجتمع الدولي والدول المؤثرة بتحمل مسؤولياتهم والإضطلاع بها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة بما يتسق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني/ أكتوبر الجاري.
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