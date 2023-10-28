سلطنة عُمان: انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تعد جرائم حرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
مسقط/PNN/أكَّدت سلطنة عُمان، أنَّ استمرار التصعيد الخطير وسياسة العقاب الجماعي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها على قطاع غزة تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتشجبها كافة القوانين والأعراف الإنسانية والدولية.
وحذَّرت الخارجية العمانية في بيان لها، مساء اليوم السبت، من مغبة العمليات العسكرية البريّة التي يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي القيام بها والتي تنذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة والعالم وعلى فرص تحقيق السلام والاستقرار.
وناشدت سلطنة عُمان، المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس حقنًا لدماء الأبرياء ولتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية.
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