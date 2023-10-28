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سلطنة عُمان: انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تعد جرائم حرب

10/28/2023 2:15:37 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) مسقط/PNN/أكَّدت سلطنة عُمان، أنَّ استمرار التصعيد الخطير وسياسة العقاب الجماعي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها على قطاع غزة تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتشجبها كافة القوانين والأعراف الإنسانية والدولية.

وحذَّرت الخارجية العمانية في بيان لها، مساء اليوم السبت، من مغبة العمليات العسكرية البريّة التي يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي القيام بها والتي تنذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة والعالم وعلى فرص تحقيق السلام والاستقرار.

وناشدت سلطنة عُمان، المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس حقنًا لدماء الأبرياء ولتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية.


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