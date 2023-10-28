أبو عبيدة: كان هناك فرصة للوصول إلى الاتفاق في ملف الاسرى لكن الاحتلال ماطل

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/توعّد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، مساء اليوم السبت، الاحتلال بهزيمة أكبر مما كان يتوقع، مشددًا على أن تبييض السجون هو ثمن أسراه.
وقال أبو عبيدة -في كلمة له: سنذيق الحتلال هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف وزمن انكسار الصهيونية بدأ.
وشدد على أن عدوان الاحتلال وارتكابه للمحرقة والمجازر ما هو إلا لألم عظيم يتجرعه، وأن زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للمحتل انتهى.
وجدد أبو عبيدة الدعوة لشرفاء الأمة أن يعدوا هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ الأمة.
وتوجه لزعماء أمتنا العربية متسائلا: هل وصل بكم العجز إلى أنكم لا تستطيعون تحريك المساعدات؟.
وأشار أبو عبيدة إلى أن اتصالات جرت في ملف الأسرى وكان هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن الاحتلال ماطل.
وأكد أن العدد الكبير من أسراه لدينا ثمنه تبييض كل السجون من كافة الأسرى.
وأضاف: إذا أراد الاحتلال إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا.
وكشف أبو عبيدة أكاذيب جيش الاحتلال الذي زعم أنه قتل 10 مقاومين من الضفادع البشرية القسامية التي تسللت عبر البحر إلى شاطئ زيكيم قبل أيام، مؤكدًا أن قوام الفرقة التي تسللت وأرعبت الاحتلال عبر البحر، لم يكن سوى ثلاثة مقاومين.
كما كشف أن مجاهدًا واحدًا من القسام هو الذي تصدى لتوغل قوات الاحتلال المحدود قبل أيام شرق خانيونس، وقال: رأينا نصر الله في مُجاهد واحد من القسام دمر 3 دبابات و فرَّ منه الجيش.
وجدد التأكيد على استعداد وجاهزية القسام للتصدي لقوات الاحتلال حال نفذت حربا برية، وقال: "نقول للاحتلال الذي يكرر تهديداته يوميا إننا لا نزال في انتظاره".
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