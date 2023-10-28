أبو عبيدة: كان هناك فرصة للوصول إلى الاتفاق في ملف الاسرى لكن الاحتلال ماطل

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/توعّد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، مساء اليوم السبت، الاحتلال بهزيمة أكبر مما كان يتوقع، مشددًا على أن تبييض السجون هو ثمن أسراه.

وقال أبو عبيدة -في كلمة له: سنذيق الحتلال هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف وزمن انكسار الصهيونية بدأ.

وشدد على أن عدوان الاحتلال وارتكابه للمحرقة والمجازر ما هو إلا لألم عظيم يتجرعه، وأن زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للمحتل انتهى.

وجدد أبو عبيدة الدعوة لشرفاء الأمة أن يعدوا هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ الأمة.

وتوجه لزعماء أمتنا العربية متسائلا: هل وصل بكم العجز إلى أنكم لا تستطيعون تحريك المساعدات؟.

وأشار أبو عبيدة إلى أن اتصالات جرت في ملف الأسرى وكان هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن الاحتلال ماطل.

وأكد أن العدد الكبير من أسراه لدينا ثمنه تبييض كل السجون من كافة الأسرى.

وأضاف: إذا أراد الاحتلال إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا.

وكشف أبو عبيدة أكاذيب جيش الاحتلال الذي زعم أنه قتل 10 مقاومين من الضفادع البشرية القسامية التي تسللت عبر البحر إلى شاطئ زيكيم قبل أيام، مؤكدًا أن قوام الفرقة التي تسللت وأرعبت الاحتلال عبر البحر، لم يكن سوى ثلاثة مقاومين.

كما كشف أن مجاهدًا واحدًا من القسام هو الذي تصدى لتوغل قوات الاحتلال المحدود قبل أيام شرق خانيونس، وقال: رأينا نصر الله في مُجاهد واحد من القسام دمر 3 دبابات و فرَّ منه الجيش.

وجدد التأكيد على استعداد وجاهزية القسام للتصدي لقوات الاحتلال حال نفذت حربا برية، وقال: "نقول للاحتلال الذي يكرر تهديداته يوميا إننا لا نزال في انتظاره".