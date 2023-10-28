الشرطة: مصرع طفل وإصابة شاب نتيجة عبثهما بأعيرة نارية في جنين

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بـأنـه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة محافظة جنين من مستشفى ابن سينا بدخول إصابتين بجروح مختلفة إلى قسم الطوارئ، حيث أعلن الأطباء لاحقاً عن وفاة الطفل، على الفور تحركت الشرطة للمستشفى للوقوف على ملابسات الحادثة.

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