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الشرطة: مصرع طفل وإصابة شاب نتيجة عبثهما بأعيرة نارية في جنين

10/28/2023 2:15:36 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN/لقي طفل
يبلغ من العمر 8 أعوام مصرعه وأصيب شاب آخر بجروح مختلفة، مساء اليوم السبت، جراء عبثهما بأعيرة نارية في بلدة العرقة غرب جنين .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بـأنـه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة محافظة جنين من مستشفى ابن سينا بدخول إصابتين بجروح مختلفة إلى قسم الطوارئ، حيث أعلن الأطباء لاحقاً عن وفاة
الطفل، على الفور تحركت الشرطة للمستشفى للوقوف على ملابسات الحادثة.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة الشرطة إجراءات البحث والتحري.


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