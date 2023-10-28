الشرطة: مصرع طفل وإصابة شاب نتيجة عبثهما بأعيرة نارية في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/لقي طفل
يبلغ من العمر 8 أعوام مصرعه وأصيب شاب آخر بجروح مختلفة، مساء اليوم السبت، جراء عبثهما بأعيرة نارية في بلدة العرقة غرب جنين .
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بـأنـه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة محافظة جنين من مستشفى ابن سينا بدخول إصابتين بجروح مختلفة إلى قسم الطوارئ، حيث أعلن الأطباء لاحقاً عن وفاة
الطفل، على الفور تحركت الشرطة للمستشفى للوقوف على ملابسات الحادثة.
وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة الشرطة إجراءات البحث والتحري.
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