تواصل التظاهرات في العواصم العربية والعالمية تنديداً بعدوان الاحتلال وتضامناً مع شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) عواصم/PNN/شهدت العديد من المدن والعواصم العربية والعالمية، اليوم السبت، مظاهرات ومسيرات حاشدة منددة باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أكثر من 100 ألف في العاصمة لندن

في العاصمة البريطانية لندن، تظاهر أكثر من 100 ألف، تضامنًا مع شعبنا، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وتجمعت الحشود بالقرب من جسر اليوبيل الذهبي وسط لندن ومن المقرر أن تنتهي في ساحة البرلمان، وحملوا لافتات كتب عليها "غزة، أوقفوا المذبحة" و"فلسطين حرة، أنهوا الاحتلال الإسرائيلي".

كما شارك الآلاف في مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا، في أماكن أخرى من المملكة المتحدة

بما في ذلك مانشستر وجلاسكو، ورفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات بينها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل".

إسطنبول: أردوغان يؤكد أن إسرائيل ترتكب مجازر إبادة في قطاع غزة

وفي اسطنبول، تظاهر عشرات الآلاف، تضامنا مع شعبنا، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبدأت أعداد كبيرة من الأتراك في مدينة إسطنبول، بعد ظهر السبت، المشاركة في تظاهرة حاشدة دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد العدوان المستمر منذ 7 تشرين الأول الجاري.

وكانت معظم الولايات التركية، قد شهدت مساء الجمعة، مظاهرات احتجاجا على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر ضد شعبنا.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية بالمسؤولية عن مجازر الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا أن أنقرة تقوم بالتحضيرات لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم.

وأكد أن إسرائيل ليس لديها أدنى اكتراث بشأن قتل المدنيين في غزة، وهم يقولون بكل صراحة ووضوح "نحن نعرف القتل جيدًا"، لكنهم سيدفعون ثمن ذلك باهظا.

وشدد أردوغان على أن إسرائيل دولة احتلال وما تقوم به ليس دفاعا عن النفس بل مجزرة واضحة ودنيئة تهدف للقضاء على سكان غزة بشكل جماعي عن طريق التجويع والعطش وتدمير خدماتهم الصحية.

الآلاف يتظاهرون في باريس

وفي العاصمة الفرنسية باريس، شارك الآلاف في تظاهرة دعما للشعب الفلسطيني.

وهتف المتظاهرون "غزة، غزة، باريس معك" و"إنها الإنسانية التي تُقتل، أطفال غزة، أطفال فلسطين" و"إسرائيل قاتلة".

ومن بين المتظاهرين نواب توشحوا بكوفيات وأعلام فلسطيين، ومن بينهم النائب عن الخُضر أوريليان تاتشي والنائب عن حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جيروم لوغافر.

وقالت نائبة رئيس بلدية كورباي-إيسون بوسط البلاد إلسا توري إن "وقف إطلاق النار أمر ملح لوقف قتل النساء والأطفال والرجال".

خلال التظاهرة في باريس، حملت الفنانة الكوميدية سامية أورزمان لافتة كتب عليها "أين ذهبت إنسانيتنا؟".

وقالت "ليس من الصواب عدم الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وأن يموت آلاف المدنيين من دون أن ينبس أحد ببنت شفة".

وقال متظاهر ناشط في حزب فرنسا الأبية في تصريح لوكالة فرانس

"في الولايات المتحدة هناك آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار، وفي بلدان أخرى أيضا، وفي فرنسا هذا محظور".

مظاهرة حاشدة في روما تنديدا بالعدوان

وفي

العاصمة الإيطالية روما، خرجت مظاهرة حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر، وفي الضفة الغربية.

وجاب المشاركون في المسيرة الحاشدة شوارع العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة جمعية شباب فلسطين في إيطاليا والجاليات الفلسطينية والعديد من المنظمات الإيطالية

غير الحكومية.

وطالب المشاركون بضرورة وقف المجازر الاسرائيلية وكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية، وطالبوا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

تظاهرات في عدة مدن سويسرية تنديدا بالعدوان على شعبنا

وشهدت عدة مدن سويسرية، اليوم السبت، تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا، وداعمة للقضية الفلسطينية.

وخرجت تظاهرات حاشدة في العاصمة السويسرية بيرن، ومدن جنيف ولوزان وزيوريخ وبازل وبيلينزونا.

ففي العاصمة بيرن، تظاهر الآلاف أمام البرلمان الفدرالي ومقر الحكومة الفدرالية، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال.

وفي مدينة زيوريخ، تظاهر أكثر من 8 آلاف شخص، تنديدا بالعدوان على شعبنا، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين الشعارات المؤيدة للقضية الفلسطينية.

وفي جنيف، تظاهر الآلاف أمام مقر الأمم المتحدة، رافعين الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

كما تظاهر المئات في مدينة بازل، تنديدا بالحرب التي تشنها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على قطاع غزة، مطالب بوقف الحرب فورا.

وفي لوزان، تظاهر أكثر من 4 آلاف شخص، بحسب تقديرات الشرطة السويسرية في المدينة، وذلك تلبية لدعوة مجموعة "لوزان-فلسطين" التي شكّلها عدد من الطلبة في جامعة لوزان مؤخرا.

وطالبت المجموعة خلال التظاهرة، بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وسياسة الفصل العنصري التي ينتهجها الاحتلال، مؤكدين أن "المذبحة" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يجب أن تتوقف، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك وعدم الوقوف صامتا أمام ما يحدث من جرائم حرب وإبادة جماعية.

كما خرجت تظاهرة مماثلة في مدينة بيلينزونيا قرب الحدود مع إيطاليا، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا.

مسيرة مليونية في العاصمة اليمنية

وفي العاصمة اليمنية صنعاء، خرجت مسيرة مليونية أمس واليوم منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 20 يوما، ومطالبة بوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مرأى من العالم.

كما شهدت عدة مدن في سوريا ولبنان والأردن مسيرات حاشدة، منددة بالعدوان واستمرار المجازر بحق الأطفال والمدنيين والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 7 آلاف شهيد.

وطالب المشاركون في المسيرة بوقف العدوان على قطاع غزة فورا، كما نددوا بالمجازر المتصاعدة والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، مستنكرين الصمت الدولي على ذلك.

وفي كندا، تجمع المئات أمام مقر السفارة الإسرائيلية، منددين بتصاعد المجازر

بحق المدنيين في غزة، كما حملوا الأعلام الفلسطينية ورفعوا شعارات عديدة منها الحرية لفلسطين.

كما شهدت عدة ولايات أمريكية مظاهرات عديدة طيلة الفترة الماضية، ومنها ولاية نيويورك التي شهدت أكثر من مظاهرة خلال الأيام الماضية منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي لهذا العدوان.

وتقدم عدة مظاهرات في نيويورك يهود منددين بعدوان الاحتلال والدعم الأمريكي له، كما دعوا لعدم ارتكاب هذه المجازر وقتل الفلسطينيين باسم اليهود، معلنين رفضهم لسياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين.

كما شهدت العاصمة الماليزية كوالالامبور مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين منددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، علما أن العاصمة الماليزية تشهد سلسلة من المظاهرات المتواصلة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع والاتحادات والمؤسسات.

كما خرجت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مظاهرات حاشدة داعمة لفلسطين ومنددة بالمجازر والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى التنديد بالصمت الدولي إزاء ذلك.

وكانت قد خرجت مظاهرات في دول أوروبية أخرى على مدار الساعات السابقة، وخرجت هذه التظاهرات في مدن أوروبية عديدة كان أكبرها في العاصمة البريطانية لندن، إضافة إلى مظاهرات حاشدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، والعاصمة الألمانية برلين، وفي مدينة روتردام غرب هولندا، وفي العاصمة السويدية ستوكهولم.

وفي جميع هذه الدول رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات الحرية لفلسطين، إضافة إلى المطالبة بوقف العدوان، ووقف حصار غزة، ووقف الدعم والصمت الدولي عن جرائم الاحتلال.



