تواصل التظاهرات في العواصم العربية والعالمية تنديداً بعدوان الاحتلال وتضامناً مع شعبنا

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- Palestine News Network )
عواصم/PNN/شهدت العديد من المدن والعواصم العربية والعالمية، اليوم السبت، مظاهرات ومسيرات حاشدة منددة باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
أكثر من 100 ألف في العاصمة لندن
في العاصمة البريطانية لندن، تظاهر أكثر من 100 ألف، تضامنًا مع شعبنا، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وتجمعت الحشود بالقرب من جسر اليوبيل الذهبي وسط لندن ومن المقرر أن تنتهي في ساحة البرلمان، وحملوا لافتات كتب عليها "غزة، أوقفوا المذبحة" و"فلسطين حرة، أنهوا الاحتلال الإسرائيلي".
كما شارك الآلاف في مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا، في أماكن أخرى من المملكة المتحدة
بما في ذلك مانشستر وجلاسكو، ورفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات بينها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل".
إسطنبول: أردوغان يؤكد أن إسرائيل ترتكب مجازر إبادة في قطاع غزة
وفي اسطنبول، تظاهر عشرات الآلاف، تضامنا مع شعبنا، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبدأت أعداد كبيرة من الأتراك في مدينة إسطنبول، بعد ظهر السبت، المشاركة في تظاهرة حاشدة دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد العدوان المستمر منذ 7 تشرين الأول الجاري.
وكانت معظم الولايات التركية، قد شهدت مساء الجمعة، مظاهرات احتجاجا على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر ضد شعبنا.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية بالمسؤولية عن مجازر الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا أن أنقرة تقوم بالتحضيرات لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم.
وأكد أن إسرائيل ليس لديها أدنى اكتراث بشأن قتل المدنيين في غزة، وهم يقولون بكل صراحة ووضوح "نحن نعرف القتل جيدًا"، لكنهم سيدفعون ثمن ذلك باهظا.
وشدد أردوغان على أن إسرائيل دولة احتلال وما تقوم به ليس دفاعا عن النفس بل مجزرة واضحة ودنيئة تهدف للقضاء على سكان غزة بشكل جماعي عن طريق التجويع والعطش وتدمير خدماتهم الصحية.
الآلاف يتظاهرون في باريس
وفي العاصمة الفرنسية باريس، شارك الآلاف في تظاهرة دعما للشعب الفلسطيني.
وهتف المتظاهرون "غزة، غزة، باريس معك" و"إنها الإنسانية التي تُقتل، أطفال غزة، أطفال فلسطين" و"إسرائيل قاتلة".
ومن بين المتظاهرين نواب توشحوا بكوفيات وأعلام فلسطيين، ومن بينهم النائب عن الخُضر أوريليان تاتشي والنائب عن حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جيروم لوغافر.
وقالت نائبة رئيس بلدية كورباي-إيسون بوسط البلاد إلسا توري إن "وقف إطلاق النار أمر ملح لوقف قتل النساء والأطفال والرجال".
خلال التظاهرة في باريس، حملت الفنانة الكوميدية سامية أورزمان لافتة كتب عليها "أين ذهبت إنسانيتنا؟".
وقالت "ليس من الصواب عدم الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وأن يموت آلاف المدنيين من دون أن ينبس أحد ببنت شفة".
وقال متظاهر ناشط في حزب فرنسا الأبية في تصريح لوكالة فرانس
"في الولايات المتحدة هناك آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار، وفي بلدان أخرى أيضا، وفي فرنسا هذا محظور".
مظاهرة حاشدة في روما تنديدا بالعدوان
وفي
العاصمة الإيطالية روما، خرجت مظاهرة حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر، وفي الضفة الغربية.
وجاب المشاركون في المسيرة الحاشدة شوارع العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة جمعية شباب فلسطين في إيطاليا والجاليات الفلسطينية والعديد من المنظمات الإيطالية
غير الحكومية.
وطالب المشاركون بضرورة وقف المجازر الاسرائيلية وكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية، وطالبوا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
تظاهرات في عدة مدن سويسرية تنديدا بالعدوان على شعبنا
وشهدت عدة مدن سويسرية، اليوم السبت، تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا، وداعمة للقضية الفلسطينية.
وخرجت تظاهرات حاشدة في العاصمة السويسرية بيرن، ومدن جنيف ولوزان وزيوريخ وبازل وبيلينزونا.
ففي العاصمة بيرن، تظاهر الآلاف أمام البرلمان الفدرالي ومقر الحكومة الفدرالية، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال.
وفي مدينة زيوريخ، تظاهر أكثر من 8 آلاف شخص، تنديدا بالعدوان على شعبنا، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين الشعارات المؤيدة للقضية الفلسطينية.
وفي جنيف، تظاهر الآلاف أمام مقر الأمم المتحدة، رافعين الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.
كما تظاهر المئات في مدينة بازل، تنديدا بالحرب التي تشنها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على قطاع غزة، مطالب بوقف الحرب فورا.
وفي لوزان، تظاهر أكثر من 4 آلاف شخص، بحسب تقديرات الشرطة السويسرية في المدينة، وذلك تلبية لدعوة مجموعة "لوزان-فلسطين" التي شكّلها عدد من الطلبة في جامعة لوزان مؤخرا.
وطالبت المجموعة خلال التظاهرة، بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وسياسة الفصل العنصري التي ينتهجها الاحتلال، مؤكدين أن "المذبحة" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يجب أن تتوقف، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك وعدم الوقوف صامتا أمام ما يحدث من جرائم حرب وإبادة جماعية.
كما خرجت تظاهرة مماثلة في مدينة بيلينزونيا قرب الحدود مع إيطاليا، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا.
مسيرة مليونية في العاصمة اليمنية
وفي العاصمة اليمنية صنعاء، خرجت مسيرة مليونية أمس واليوم منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 20 يوما، ومطالبة بوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مرأى من العالم.
كما شهدت عدة مدن في سوريا ولبنان والأردن مسيرات حاشدة، منددة بالعدوان واستمرار المجازر بحق الأطفال والمدنيين والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 7 آلاف شهيد.
وطالب المشاركون في المسيرة بوقف العدوان على قطاع غزة فورا، كما نددوا بالمجازر المتصاعدة والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، مستنكرين الصمت الدولي على ذلك.
وفي كندا، تجمع المئات أمام مقر السفارة الإسرائيلية، منددين بتصاعد المجازر
بحق المدنيين في غزة، كما حملوا الأعلام الفلسطينية ورفعوا شعارات عديدة منها الحرية لفلسطين.
كما شهدت عدة ولايات أمريكية مظاهرات عديدة طيلة الفترة الماضية، ومنها ولاية نيويورك التي شهدت أكثر من مظاهرة خلال الأيام الماضية منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي لهذا العدوان.
وتقدم عدة مظاهرات في نيويورك يهود منددين بعدوان الاحتلال والدعم الأمريكي له، كما دعوا لعدم ارتكاب هذه المجازر وقتل الفلسطينيين باسم اليهود، معلنين رفضهم لسياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين.
كما شهدت العاصمة الماليزية كوالالامبور مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين منددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، علما أن العاصمة الماليزية تشهد سلسلة من المظاهرات المتواصلة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع والاتحادات والمؤسسات.
كما خرجت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مظاهرات حاشدة داعمة لفلسطين ومنددة بالمجازر والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى التنديد بالصمت الدولي إزاء ذلك.
وكانت قد خرجت مظاهرات في دول أوروبية أخرى على مدار الساعات السابقة، وخرجت هذه التظاهرات في مدن أوروبية عديدة كان أكبرها في العاصمة البريطانية لندن، إضافة إلى مظاهرات حاشدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، والعاصمة الألمانية برلين، وفي مدينة روتردام غرب هولندا، وفي العاصمة السويدية ستوكهولم.
وفي جميع هذه الدول رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات الحرية لفلسطين، إضافة إلى المطالبة بوقف العدوان، ووقف حصار غزة، ووقف الدعم والصمت الدولي عن جرائم الاحتلال.
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