تداولات بورصة مسقط تقفز إلى 92.9 مليون ريال الأسبوع الماضي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
قفزت قيمة التداول في بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى 92.9 مليون ريال؛ مقابل 25.4 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة، اليوم السبت، تراجع المؤشر الرئيسي والمؤشرات القطاعية متأثرة بالأوضاع العالمية السائدة، وهبط المؤشر الرئيس لبورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 4553 نقطة متراجعًا 127 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى التراجعات عند 201 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 92 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 26 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ 8 نقاط.
وتراجعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 23 مليارًا و679.8 مليون ريال مسجلة خسائر عند 820 ألف ريال.
وتراجعت الأسبوع الماضي أسعار 35 ورقة مالية مقابل 8 أوراق مالية ارتفعت أسعارها و23 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة.
أ ش أ
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