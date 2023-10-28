تداولات بورصة مسقط تقفز إلى 92.9 مليون ريال الأسبوع الماضي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > قفزت قيمة التداول في بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى 92.9 مليون ريال؛ مقابل 25.4 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة، اليوم السبت، تراجع المؤشر الرئيسي والمؤشرات القطاعية متأثرة بالأوضاع العالمية السائدة، وهبط المؤشر الرئيس لبورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 4553 نقطة متراجعًا 127 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى التراجعات عند 201 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 92 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 26 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ 8 نقاط.

وتراجعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 23 مليارًا و679.8 مليون ريال مسجلة خسائر عند 820 ألف ريال.

وتراجعت الأسبوع الماضي أسعار 35 ورقة مالية مقابل 8 أوراق مالية ارتفعت أسعارها و23 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة.

أ ش أ