((البتروكيماويات)) محرك الصعود التاريخي للبورصة المصرية

توقعت مراكز بحوث، استمرار الأداء الإيجابى لأسهم البتروكيماويات والأسمدة، حيث استحوذت أسهم شركات“موبكو” و”أبوقير للأسمدة”، و”سيدى كرير للبتروكيماويات”، على النصيب الأكبر من قيم تداولات السوق، خلال الجلسات الماضية، وهو ما تسبب فى طفرات سعرية كبيرة لها.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن البتروكيماويات والأسمدة من أفضل القطاعات أداء وساهمت بقوة فى دفع المؤشر الرئيسى للارتفاع وتكوين قمم تاريخية.

أشار إلى أن سهم شركة“موبكو” كان صاحب الأداء الأكثر تميزًا، لكونه من أبرز الشركات المصدرة، والتى تعتمد على إيرادات دولارية، وتركزت به السيولة، بجانب شركات“الإسكندرية لتداول الحاويات”، و”أبوقير للأسمدة”، و”مصر للألومنيوم”، و”أموك”، و”القلعة”.

قال أحمد عبدالنبى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن قطاع البتروكيماويات يرتبط بشكل وثيق بأسعار النفط والغاز الطبيعى التى شهدت تذبذات فى الفترة الأخيرة، بجانب أن أغلب الشركات تعتمد على نشاط التصدير، وتحصل على عوائد دولارية.

أوضح أن هذا النوع من الاستثمار أصبح مفضلًا، خاصة مع حالة الترقب لحدوث تخفيض جديد لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار البيع، مع كل زيادة بمعدلات التكاليف.

أشار إلى أن استحواذ شركة“سيدى كرير” على شركة“إيثيدكو”، عزز من فرص صعود السهم، مع التوقعات الإيجابية بعد إتمام الصفقة المرتقبة، من ناحية أخرى لفت إلى ضرورة الحذر من الدخول فى سهم“موبكو” لوصوله لسعر مرتفع، يزيد من معدلات المخاطرة بالدخول والشراء فى السهم حاليًا.

قال باسم أبوغنيمة، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين، إنه منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية بالعام الماضى، ارتفعت أسعار أسهم قطاعات الأسمدة والأغذية وشركات البتروكيماويات، نظراً لقيام الشركات فيها بالتصدير، ونقص المعروض عالميًا نتيجة العقوبات على روسيا.

أوضح أن الزخم الشرائى الحالى على أسهم“أبوقير للأسمدة”،“موبكو” و”أموك” و”سيدى كرير”، سيدفعها لاستكمال الصعود مع مع تخلل هذا الصعود بعض عمليات جنى الأرباح، ثم معاودة استكمال الصعود.

لفت إلى أن ارتفاع سعر سهم“أبوقير” خلال شهر واحد من 17 جنيها إلى 88 جنيها، يعكس حجم الطفرة فى سعر السهم خلال العام الجارى، مضيفًا أن سهم شركة“أموك” أيضًا لديه فرصة مماثلة لاستكمال الصعود، مع عدة أسهم أخرى مثل“سيدى كرير”،“المالية والصناعية”.

فيما ذكر حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن قطاع البتروكيماويات يعد من القطاعات الهامة التى استحوذت على نسبة كبيرة من تنفيذات المؤسسات المالية خلال تعاملات الفترة الأخيرة وذلك لعدة أسباب من أهمها، الأداء المالى الجيد لأغلب الشركات المقيدة بالقطاع والتى أظهرت نتائج أعمالها السنوية معدلات نمو مرتفعة فى الأرباح.

أوضح أن تلك الطفرة دفعت المؤسسات المالية لزيادة استثماراتها بشركات القطاع، مما ساهم بتحقيق كل منها مستويات سعرية تاريخية خلال الشهور الأخيرة.

قال عيد إن انخفاض أسعار أسهم شركات الأسمدة والبتركيماويات، عن القيمة العادلة دفع أغلب رؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية إلى الشراء بها، نظرًا لحجم الفرص الهائلة به.

وتوقع عيد، أن يشهد قطاع البتروكيماويات، مزيدًا من الصعود، مع إعلان نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجارى، والتى تشير إلى الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

أوضح أن سهم“سيدى كرير للبتروكيماويات” نجح فى الصعود بنسبة 100% منذ بداية العام، ومن المتوقع له، أن يصل لسعر 35 جنيها.

يذكر أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، استكمل اختراق قمم تاريخية خلال شهر أكتوبر الجارى، حيث اخترق منطقة 20 ألف نقطة خلال تداولات جلسة الخميس 12 أكتوبر 2023 وأنهى تعاملات الأسبوع الماضى أعلى مستوى 23 ألف نقطة، صاعدًا بمعدل تجاوز 50% منذ بداية العام الجارى.





كتبت – إشراق صلاح الدين