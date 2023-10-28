صناعة النواب: زيادة المكون المحلى تدعم خطة الـ100 مليار دولار صادرات
التاريخ
10/28/2023 2:04:01 PM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الصناعات المختلفة يساعد الدولة على تحقيق خطتها لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف نصار، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية صدى البلد، أن الحكومة تعمل على توطين الصناعات المتوسطة والثقيلة، بالإضافة إلى خطة التوسع فى صناعة السيارات والمكونات المغذية لها.
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