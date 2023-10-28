صناعة النواب: زيادة المكون المحلى تدعم خطة الـ100 مليار دولار صادرات

قال مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الصناعات المختلفة يساعد الدولة على تحقيق خطتها لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نصار، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية صدى البلد، أن الحكومة تعمل على توطين الصناعات المتوسطة والثقيلة، بالإضافة إلى خطة التوسع فى صناعة السيارات والمكونات المغذية لها.