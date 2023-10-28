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3.5 مليار دولار تعاقدات 60 مشروعاً بـاقتصادية القناة العام المالى الماضى

10/28/2023 2:04:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ((جمال الدين)): 55 مشروعاً صناعياً حصل على الموافقة المبدئية باستثمارات 1.7 مليار دولار

بلغت قيمة تعاقدات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 3.75 مليار دولار لـ60 مشروعاً فى المناطق الصناعية والموانئ التابعة خلال العام المالى الماضى.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية، إنَّ هناك 53 مشروعاً ضمن قائمة التعاقدات جاءت فى المناطق الصناعية بقيمة 2.23 مليار دولار.

أضاف ((جمال الدين))، أن هناك 55 مشروعاً صناعياً قد حصلت على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1.7 مليار دولار بجانب تأسيس 68 شركة بالمنطقة، وحصول 50 شركة على رخصة إنشاء.

أوضح، خلال مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى الدورة الثانية للمؤتمر والمعرض الدولى لاتحاد الصناعات، أن الهيئة تمضى بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجيتها، مشيراً إلى توقيع 11 اتفاقية إطارية تستهدف إنتاج الوقود الأخضر بأنواعه سنوياً.

وأكد ((جمال الدين))، أنَّ الاستثمار فى ((اقتصادية قناة السويس)) هو الخيار الأمثل لخلق تجمعات صناعية تنافسية تحقق الاكتفاء المحلى من عدد من الصناعات، وتكون بوابة للصناعة المصرية فى الأسواق العالمية.

وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمؤتمر والمعرض الدولى لاتحاد الصناعات فى دورته الثانية، الذى ينظمه اتحاد الصناعات فى الفترة من 28 ـ 30 أكتوبر الجارى من خلال جناح تستعرض من خلاله الطفرة التى تتمتع بها مناطقها الصناعية التابعة، وهى منطقة السخنة الصناعية، ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية، ومنطقة غرب القنطرة الصناعية (أبوخليفة)، ومنطقة شرق إسماعيلية (وادى التكنولوجيا)، وتقدم من خلالها مفهوم التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية لتيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى المناطق الصناعية خاصة فى منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة.

وتعد مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمؤتمر مشاركة فعالة لما لديها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية أعدتها من خلال بنية تحتية بمواصفات عالمية وصلت تكلفتها إلى 3 مليارات دولار، استطاعت من خلالها الاستعداد لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، بالإضافة إلى استراتيجيتها التى تطمح إلى توطين 21 قطاعاً صناعياً وخدمياً منها صناعة الوقود الأخضر، والصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة، فضلاً عن أن الهيئة هى جزء أصيل من استراتيجية الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات، ويمكن لزوار المعرض معرفة المزيد عن القطاعات الصناعية لدى المنطقة الاقتصادية من خلال جناح الهيئة بالمعرض.

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