3.5 مليار دولار تعاقدات 60 مشروعاً بـاقتصادية القناة العام المالى الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((جمال الدين)): 55 مشروعاً صناعياً حصل على الموافقة المبدئية باستثمارات 1.7 مليار دولار
بلغت قيمة تعاقدات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 3.75 مليار دولار لـ60 مشروعاً فى المناطق الصناعية والموانئ التابعة خلال العام المالى الماضى.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية، إنَّ هناك 53 مشروعاً ضمن قائمة التعاقدات جاءت فى المناطق الصناعية بقيمة 2.23 مليار دولار.
أضاف ((جمال الدين))، أن هناك 55 مشروعاً صناعياً قد حصلت على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1.7 مليار دولار بجانب تأسيس 68 شركة بالمنطقة، وحصول 50 شركة على رخصة إنشاء.
أوضح، خلال مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى الدورة الثانية للمؤتمر والمعرض الدولى لاتحاد الصناعات، أن الهيئة تمضى بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجيتها، مشيراً إلى توقيع 11 اتفاقية إطارية تستهدف إنتاج الوقود الأخضر بأنواعه سنوياً.
وأكد ((جمال الدين))، أنَّ الاستثمار فى ((اقتصادية قناة السويس)) هو الخيار الأمثل لخلق تجمعات صناعية تنافسية تحقق الاكتفاء المحلى من عدد من الصناعات، وتكون بوابة للصناعة المصرية فى الأسواق العالمية.
وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمؤتمر والمعرض الدولى لاتحاد الصناعات فى دورته الثانية، الذى ينظمه اتحاد الصناعات فى الفترة من 28 ـ 30 أكتوبر الجارى من خلال جناح تستعرض من خلاله الطفرة التى تتمتع بها مناطقها الصناعية التابعة، وهى منطقة السخنة الصناعية، ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية، ومنطقة غرب القنطرة الصناعية (أبوخليفة)، ومنطقة شرق إسماعيلية (وادى التكنولوجيا)، وتقدم من خلالها مفهوم التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية لتيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى المناطق الصناعية خاصة فى منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة.
وتعد مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمؤتمر مشاركة فعالة لما لديها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية أعدتها من خلال بنية تحتية بمواصفات عالمية وصلت تكلفتها إلى 3 مليارات دولار، استطاعت من خلالها الاستعداد لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، بالإضافة إلى استراتيجيتها التى تطمح إلى توطين 21 قطاعاً صناعياً وخدمياً منها صناعة الوقود الأخضر، والصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة، فضلاً عن أن الهيئة هى جزء أصيل من استراتيجية الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات، ويمكن لزوار المعرض معرفة المزيد عن القطاعات الصناعية لدى المنطقة الاقتصادية من خلال جناح الهيئة بالمعرض.
MENAFN28102023000202011048ID1107322490
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.