رئيس الوزراء: مصر مُهتمة بتعزيز التعاون التجارى والاستثمارى مع تركيا

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية مُهتمة بدفع سبل تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى المشترك مع تركيا.

والتقى رئيس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور عمر بولاط، وزير التجارة التركى؛ لبحث سبل دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين القاهرة وأنقرة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير صالح موتلوشون، سفير تركيا لدى مصر، والسفير محمد زعزوع، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون تركيا.

وأكد مدبولى، ترحيبه بالاستثمارات التركية فى مصر، قائلًا: نحن حريصون دومًا على استمرار العلاقات الاقتصادية المتميزة مع تركيا، ونشجع القطاع الخاص المصرى على التعاون مع نظيره التركى.

وأشار إلى الجهود المشتركة بين الجانبين المصرى والتركى لتعزيز أواصر التعاون التجارى والاستثمارى، مشيرًا إلى الزيارة الأخيرة للمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إلى تركيا لبحث سبل المُضى قُدمًا فى هذا المسار.

ونوه فى هذا الصدد إلى لقائه السابق مع ممثلى عدد كبير من الشركات التركية لمناقشة توسيع محفظة استثماراتها فى مصر والبحث عن شراكات لها فى السوق المصرية.

وخلال اللقاء، أعرب وزير التجارة التركى عن تقديره للقاء رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يزور مصر بصحبة 170 ممثلًا عن شركات من القطاع الخاص.

وأعرب عن تقديره أيضًا للزيارة التى قام بها المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لتركيا فى أغسطس الماضى.

وأعرب“بولاط” عن سعادته بالمشاركة اليوم فى الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة فى دورته الثانية.

وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة من شأنها أن تسهم فى دفع العلاقات التجارية بين البلدين فى ضوء مردودها الإيجابى بمختلف دوائر الأعمال، لافتا إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات ضمت ممثلى القطاع الخاص من الجانبين لاستعراض الفرص المتاحة.

وقال إن هناك توافقا بين الجانبين على تسوية أية مسائل عالقة فى إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا التى دخلت حيز التنفيذ عام 2007، مع العمل على توسيع نطاقها لتشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك، دفعاً لحركة التجارة البينية، فضلا عن دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحرى الـ”RO-RO” يربط بين البلدين، هذا إلى جانب العديد من الموضوعات التى تهم البلدين فى قطاع التجارة.

وأكد أن مصر هى أكبر شريك تجارى لتركيا فى أفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك تنوعا فى الهيكل الاقتصادى للبلدين.

وأشار إلى أنه من المُقرر أن يحضر مائدة مستديرة تضم عددًا من رجال الأعمال المصريين والأتراك، فى إطار رغبة الشركات التركية فى تعزيز التعاون وتوسيع نطاقه.