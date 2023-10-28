بعد القطع الكامل.. إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات لقطاع غزة

MENAFN - Al-Borsa News) عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، توفير الاتصالات عبر الإنترنت بالأقمار الاصطناعية، لقطاع غزة، بعد قطع الاتصال عن القطاع من قبل الجيش الإسرائيلي.

وكانت مصادر محلية في غزة وشركات الاتصالات، قد أكدت الجمعة، وجود انقطاع كامل للألياف الضوئية المغذية للإنترنت في القطاع.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي تعمد قطع خطوط التواصل والإنترنت والتشويش عليها بالتزامن مع هجمات عنيفة ينفذها الطيران والمدفعية الإسرائيلية على القطاع.

وتعليقا على تغريدة للنائبة الأمريكية التقدمية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، حذرت فيها من مخاطر قطع الاتصالات عن قطاع غزة، قال ماسك إنه سيوفر خدمة“ستارلينك” في غزة.

وكتب ماسك:“ستارلينك ستزود المنظمات الإغاثية العالمية المعترف بها في غزة بشبكة الاتصال”.

وخدمة ستارلينك عبارة عن شبكة أقمار صناعية تشغلها شركة سبيس إكس المملوكة لماسك.

وكانت أوكاسيو-كورتيز قد كتبت:“قطع جميع الاتصالات عن سكان يبلغ عددهم 2.2 مليون نسمة أمر غير مقبول. إن الصحفيين والمهنيين الطبيين والجهود الإنسانية والأبرياء معرضون للخطر.

لا أعرف كيف يمكن الدفاع عن مثل هذا الفعل. الولايات المتحدة أدانت تاريخيا هذه الممارسة”.

وفي الأيام الماضية، تصدر وسم“ستارلينك من أجل غزة” منصات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها منصة“X”؛ وذلك لمطالبة الملياردير إيلون ماسك بإتاحة الإنترنت الفضائي للفلسطينيين في غزة، خاصة مع ما يعانونه من انقطاع للكهرباء والماء والاتصالات والإنترنت.

وطالب الآلاف على منصة“X” إيلون ماسك بضرورة انقاذ أهالي غزة وتشغيل الإنترنت الفضائي لهم خاصة مع ما يعانونه من ظروف صعبة، مشيرين إلى أنه سبق وأن فعل ذلك في أوكرانيا خلال الصراع الروسي الأوكراني.

وفي وقت سابق صرح ماسك ،عن تدشين شبكة إنترنت مجانية في أوكرانيا بواسطة الأقمار الصناعية، وجاءت هذه المبادرة في ظل ما تتعرف له المدن الأوكرانية من هجمات روسية أدت إلى إحداث أضرار جسيمة في البنية التحتية وانقطاع لخدمات الإنترنت والاتصال بشكل كامل.

سكاي نيوز عربية