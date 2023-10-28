EMS تتعاقد مع الاعتصام السعودية لتنفيذ مشروعات بنية تكنولوجية بالسعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت شركة إدارة الأنظمة الهندسية مصر EMS مع شركة الاعتصام الحديثة للتسويق السعودية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة والصناعة داخل السوق السعودي ومنطقة الشرق الأوسط.
قال المهندس أحمد الزيات رئيس“EMS”، إن التعاقد يهدف إلى توسع الشركة بمنطقة الشرق الأوسط لتقديم خدمات التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى من خلال أحدث الحلول التكنولوجية لأليات تشغيل أكثر كفاءة واستدامة في قطاع التشييد والبناء والصناعة والطاقة والبنية التحتية.
أضاف الزيات فى بيان صحفى، أن التعاقد يهدف لخفض تكاليف الطاقة المستخدمة فى البنية التحتية ورفع كفاءه عمليات التشغيل وتحسين أداء العمليات والتنبؤ بالأعطال بالاعتماد على تحليل المعلومات والبيانات باستخدام أحدث تكنولوجيا لمدن الجيل الرابع لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي للبنية التحتية.
قال عماد عبدالعزيز عبدالجبار الرئيس التنفيذي لشركة الاعتصام الحديثة للتسويق ان التعاقد يأتى كخطوة لرسم خارطة طريق لتعزز استراتيجية الشركة لمواكبة رؤية المملكة السعودية 2030 في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والرقمنه لإنشاء مدن ذكية باستخدام احدث الحلول التكنولوجية المستقبلية.
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