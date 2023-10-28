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EMS تتعاقد مع الاعتصام السعودية لتنفيذ مشروعات بنية تكنولوجية بالسعودية

10/28/2023 2:03:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعاقدت شركة إدارة الأنظمة الهندسية مصر EMS مع شركة الاعتصام الحديثة للتسويق السعودية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة والصناعة داخل السوق السعودي ومنطقة الشرق الأوسط.

قال المهندس أحمد الزيات رئيس“EMS”، إن التعاقد يهدف إلى توسع الشركة بمنطقة الشرق الأوسط لتقديم خدمات التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى من خلال أحدث الحلول التكنولوجية لأليات تشغيل أكثر كفاءة واستدامة في قطاع التشييد والبناء والصناعة والطاقة والبنية التحتية.

أضاف الزيات فى بيان صحفى، أن التعاقد يهدف لخفض تكاليف الطاقة المستخدمة فى البنية التحتية ورفع كفاءه عمليات التشغيل وتحسين أداء العمليات والتنبؤ بالأعطال بالاعتماد على تحليل المعلومات والبيانات باستخدام أحدث تكنولوجيا لمدن الجيل الرابع لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي للبنية التحتية.

قال عماد عبدالعزيز عبدالجبار الرئيس التنفيذي لشركة الاعتصام الحديثة للتسويق ان التعاقد يأتى كخطوة لرسم خارطة طريق لتعزز استراتيجية الشركة لمواكبة رؤية المملكة السعودية 2030 في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والرقمنه لإنشاء مدن ذكية باستخدام احدث الحلول التكنولوجية المستقبلية.

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