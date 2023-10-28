فودافون مصر: مستعدون لإرسال أبراج إلى رفح لزيادة التغطية فى غزة مجانًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طقال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بشركة فودافون، إن الشركة مستعدة لإرسال أبراج محمول إلى مدينة رفح المصرية لزيادة التغطية بقدر المسموح به فى تراخيص الشركة، وذلك بعد قطع الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة فى فلسطين.
وأضاف عصام:“شركة فودافون فى انتظار الموافقات اللازمة للتحرك، والأمر كان محل دراسة فنية منذ مساء أمس الجمعة”.
يذكر أنه فى حالة السماح لشركات المحمول بزيادة التغطية على الحدود المصرية فسيكون ذلك لمساحات لا تتجاوز 10 كيلو متر من موقع البرج وهو الحد الأقصى لوصول الإشارة فنيًا.
وتعتمد الخدمة فى المقام الأول على وجود أنظمة لدى المشغلين فى قطاع غزة تسمح بتشغيل نظام التجوال لديهم حتى يتسنى لهم التقاط إشارة الشبكات المصرية.
وتابع عصام:“تعتزم شركة فودافون مصر تقديم الخدمة مجانًا، وتم التأكد من الجاهزية الفنية وفى انتظار إشارة الانطلاق”.
وكانت شركات الاتصالات الفلسطينية قد أعلنت مساء أمس الجمعة، أن القصف الإسرائيلى دمر جميع المسارات الدولية المتبقية التى تصل غزة بالعالم الخارجى.
وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية“جوال”، فى بيان لها أمس، إنه حدث انقطاع كامل فى كافة خدمات الاتصالات والإنترنت فى قطاع غزة.
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