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فودافون مصر: مستعدون لإرسال أبراج إلى رفح لزيادة التغطية فى غزة مجانًا

10/28/2023 2:03:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) طقال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بشركة فودافون، إن الشركة مستعدة لإرسال أبراج محمول إلى مدينة رفح المصرية لزيادة التغطية بقدر المسموح به فى تراخيص الشركة، وذلك بعد قطع الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة فى فلسطين.


وأضاف عصام:“شركة فودافون فى انتظار الموافقات اللازمة للتحرك، والأمر كان محل دراسة فنية منذ مساء أمس الجمعة”.


يذكر أنه فى حالة السماح لشركات المحمول بزيادة التغطية على الحدود المصرية فسيكون ذلك لمساحات لا تتجاوز 10 كيلو متر من موقع البرج وهو الحد الأقصى لوصول الإشارة فنيًا.


وتعتمد الخدمة فى المقام الأول على وجود أنظمة لدى المشغلين فى قطاع غزة تسمح بتشغيل نظام التجوال لديهم حتى يتسنى لهم التقاط إشارة الشبكات المصرية.


وتابع عصام:“تعتزم شركة فودافون مصر تقديم الخدمة مجانًا، وتم التأكد من الجاهزية الفنية وفى انتظار إشارة الانطلاق”.


وكانت شركات الاتصالات الفلسطينية قد أعلنت مساء أمس الجمعة، أن القصف الإسرائيلى دمر جميع المسارات الدولية المتبقية التى تصل غزة بالعالم الخارجى.


وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية“جوال”، فى بيان لها أمس، إنه حدث انقطاع كامل فى كافة خدمات الاتصالات والإنترنت فى قطاع غزة.

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