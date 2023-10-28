الرعاية الصحية: مصر أصبحت أكثر جاهزية لاستيعاب متطلبات السياحة العلاجية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن مصر أصبحت أكثر جاهزية لاستيعاب متطلبات أسواق السياحة العلاجية بعد الطفرة غير المسبوقة في القطاع الصحي، مؤكدًا أن ملف السياحة العلاجية يحظى باهتمام القيادة السياسية، لتعزيز النمو الصحي والاقتصادي في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء السبكي مع سفير تركيا لدى مصر صالح موتلوشون، لبحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجالات متعددة، تشمل تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة، وتعزيز الصحة الرقمية، وفتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية في مصر، وبخاصة مع تبني هيئة الرعاية الصحية فكر شمولية الخدمات الصحية داخل المجمعات الطبية.
وأعرب السبكي، عن تطلعه للتعاون مع الجانب التركي في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة والصحة الرقمية وفتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية، مشيرا إلى أن مصر لديها منشآت صحية ذات بنية تحتية متطورة وتقنيات طبية حديثة وكوادر وخبرات طبية تؤهلنا لتقديم خدمات طبية بجودة عالمية وبأسعار تنافسية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.
وأكد أن مصر تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، مما يعزز فرص الاستثمار الصحي الناجحة داخلها، متابعًا: نستهدف تعزيز التعاون بين مصر وتركيا لتشجيع الاستثمار الصحي في البلدين.
من جانبه، أشاد السفير التركي لدى مصر، بالطفرة النوعية والمستوى المتقدم لنظام الرعاية الصحية المصري، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون الصحي بين مصر وتركيا.
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