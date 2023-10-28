الرعاية الصحية: مصر أصبحت أكثر جاهزية لاستيعاب متطلبات السياحة العلاجية

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن مصر أصبحت أكثر جاهزية لاستيعاب متطلبات أسواق السياحة العلاجية بعد الطفرة غير المسبوقة في القطاع الصحي، مؤكدًا أن ملف السياحة العلاجية يحظى باهتمام القيادة السياسية، لتعزيز النمو الصحي والاقتصادي في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء السبكي مع سفير تركيا لدى مصر صالح موتلوشون، لبحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجالات متعددة، تشمل تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة، وتعزيز الصحة الرقمية، وفتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية في مصر، وبخاصة مع تبني هيئة الرعاية الصحية فكر شمولية الخدمات الصحية داخل المجمعات الطبية.

وأعرب السبكي، عن تطلعه للتعاون مع الجانب التركي في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة والصحة الرقمية وفتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية، مشيرا إلى أن مصر لديها منشآت صحية ذات بنية تحتية متطورة وتقنيات طبية حديثة وكوادر وخبرات طبية تؤهلنا لتقديم خدمات طبية بجودة عالمية وبأسعار تنافسية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

وأكد أن مصر تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، مما يعزز فرص الاستثمار الصحي الناجحة داخلها، متابعًا: نستهدف تعزيز التعاون بين مصر وتركيا لتشجيع الاستثمار الصحي في البلدين.

من جانبه، أشاد السفير التركي لدى مصر، بالطفرة النوعية والمستوى المتقدم لنظام الرعاية الصحية المصري، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون الصحي بين مصر وتركيا.