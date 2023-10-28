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ابيكس للمقاولات تستهدف حجم أعمال بقيمة مليار جنيه العام المقبل - جريدة البورصة

10/28/2023 2:03:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وائل فرحات رئيس مجلس إدارة شركة ابيكس للمقاولات، إن الشركة تستهدف تحقيق حجم أعمال بقيمة مليار جنيه خلال العام المقبل.

وأضاف أن الشركة تعمل على تنفيذ 8 مشروعات فى إطار مبادرة“حياة كريمة” بقيمة 100 مليون جنيه، منها مدارس تتبع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وجهاز الساحل الشمالى الأوسط ومبانى خدمة المواطنين ومبانى مجمعات زراعية ومراكز شباب.

وأوضح أن الشركة تمتلك سابقة أعمال فى قطاع المقاولات، منها تنفيذ 77 عمارة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى فى محافظة بورسعيد.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على إنجاز مشروعات أخرى، منها مشروعات ضمن وحدات الإسكان الفاخر بقيمة 176 مليون جنيه، ومدينة الخيول فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المخازن الاستراتيجية التابعة لوزارة الصحة، ومصنع الغربلة بسوهاج.

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