ابيكس للمقاولات تستهدف حجم أعمال بقيمة مليار جنيه العام المقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وائل فرحات رئيس مجلس إدارة شركة ابيكس للمقاولات، إن الشركة تستهدف تحقيق حجم أعمال بقيمة مليار جنيه خلال العام المقبل.
وأضاف أن الشركة تعمل على تنفيذ 8 مشروعات فى إطار مبادرة“حياة كريمة” بقيمة 100 مليون جنيه، منها مدارس تتبع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وجهاز الساحل الشمالى الأوسط ومبانى خدمة المواطنين ومبانى مجمعات زراعية ومراكز شباب.
وأوضح أن الشركة تمتلك سابقة أعمال فى قطاع المقاولات، منها تنفيذ 77 عمارة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى فى محافظة بورسعيد.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على إنجاز مشروعات أخرى، منها مشروعات ضمن وحدات الإسكان الفاخر بقيمة 176 مليون جنيه، ومدينة الخيول فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المخازن الاستراتيجية التابعة لوزارة الصحة، ومصنع الغربلة بسوهاج.
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