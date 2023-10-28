((الدولار)) و((الطلب)) يرفعان أسعار مواد البناء - جريدة البورصة





واصلت أسعار مواد البناء ارتفاعاتها، بدعم من ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى، بجانب زيادة الطلب على المنتجات فى محافظات الوجه البحرى.

قال محمد الخولى، رئيس شركة الجزيرة لتجارة حديد التسليح، إن أسعار الحديد ارتفعت بنحو 5 آلاف جنيه للطن خلال أسبوع، ليسجل حاليًا 42 ألف جنيه للطن، مقابل 37 ألف جنيه.

أرجع السبب الرئيسى للصعود المتكرر لأسعار الحديد على مدار أسبوعين مضت، إلى ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية.

وصعد الدولار فى السوق الموازى الأسبوع الماضى ليسجل 45 جنيهًا حاليًا مقابل 39.5 جنيها منذ أسبوعين، وفقا لمصدر بسوق الصرافة.

لفت إلى أن عدد كبير من مصانع الحديد تعانى من نقص بعض الأقطار، مثل قطر 10 ملى، بينما حديد المصريين أوقف البيع بسبب نقص الخردة، والسويس للصلب لا يوجد لديها إلا قطرين فقط حاليا.

قال مصدر فضل عدم ذكر اسمه بشركة ((حديد عز))، إن أسعار الحديد من أرض المصنع لم تشهد أي زيادات، والسبب فى الزيادة الحالية هم التجار.

أضاف لـ((البورصة))، أن سعر طن حديد عز أرض المصنع 32.1 ألف للطن منذ آخر زيادة منذ شهور.

قال هشام الرفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة الرفاعي التجارية للحديد، إن الزيادة سجلت 3 آلاف جنيه للطن، ليتراوح طن حديد عز اليوم من 40 إلى 41 ألف جنيه أرض المصنع، وسجل الحديد الاستثماري 38 ألف جنيه بدلا عن 34 ألف قبل أسبوعين.

أضاف لـ((البورصة))، إن جميع انواع الحديد الاستثماري والخام بالإضافة إلى القطاعات مثل الكمر والصاج شهدت زيادة أسعار، كما ارتفعت أسعار طن الخردة من 20.5 ألف جنيه إلى 23.5 ألف.

لفت أن الزيادة حدثت بشكل مفاجئ وتصل للمستهلك بأسعار 42 ألف جنيه للطن قطاعي من المخازن، والاستثماري 39 ألف جنيه للطن، وذكر أن التجار يحصلون فقط على 25% من حصصهم من المصانع.

وقال محمد وجدى، تاجر مواد بناء بمحافظة الدقهلية، إن أسعار الطوب ارتفعت بنحو 650 جنيها خلال أسبوعين، مسجلةً نحو 1850 جنيها للألف طوبة، مقابل 1200 جنيهًا.

أضاف لـ”البورصة”، أن الزيادات جاءت على مرتين، الأولى صعود بنحو 300 جنيها ليسجل 1500 جنيه منذ أسبوعين، والأخرى بنحو 350 جنيها الأسبوع الماضى.

أرجع، الزيادات للطلب المتزايد لبعض المحافظات مثل كفر الشيخ والغربية وغيرها حاليًا، ما أدى إلى نقص المعروض منه بالأسواق.

قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار مواد البناء ارتفعت بسبب الإنشاءات المخالفة على الأراضى الزراعية فى بعض المحافظات، مثل كفر الشيخ والبحيرة.

أضاف“الزينى” لـ”البورصة”، أن طن الأسمنت فى بعض المحافظات مثل كفر الشيخ والبحيرة وصل إلى 4 آلاف جنيهًا مقابل 1150 جنيها منذ أسبوعين.

لفت إلى أن إنتاج مصر من الأسمنت يصل إلى مليون طن سنويًا، وتقدمت بعض الشركات المصنعة إلى جهاز حماية المنافسة بتخفيض الإنتاج بنسبة 5%، وفقا للقرار الصادر منذ أعوام بتخفيض الإنتاج.

طالب“الزينى”، الحكومة بإلغاء قرار تخفيض الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة 20% لدعم الطلب المتزايد والسطرة على الأسعار.

قال على سنجر، رئيس شعبة الطوب بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الطوب ارتفعت بسبب زيادة الطلب من قِبل الأفراد فى بعض محافظات الوجه البحرى؛ لتشهد الأسعار زيادات تصل لـ 10% حسب كل مصنع.

أشار إلى أن أعداد المصانع الوجه البحري تقدر بـ 100 مصنعاً بينما الوجه القبلي يقدر بـ 350 مصنعاً، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع قادرة على تغطية احتياجات السوق، إلا أن الطفرة الحالية تسببت في وجود عجز لدى مصانع الوجه البحري.





كتب ـ محمد يونس وأمنية عاصم ومريم الرميحى