((الدولار)) و((الطلب)) يرفعان أسعار مواد البناء - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الخولى: 5 آلاف جنيه زيادة فى ((الحديد)) خلال أسبوع
واصلت أسعار مواد البناء ارتفاعاتها، بدعم من ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى، بجانب زيادة الطلب على المنتجات فى محافظات الوجه البحرى.
قال محمد الخولى، رئيس شركة الجزيرة لتجارة حديد التسليح، إن أسعار الحديد ارتفعت بنحو 5 آلاف جنيه للطن خلال أسبوع، ليسجل حاليًا 42 ألف جنيه للطن، مقابل 37 ألف جنيه.
أرجع السبب الرئيسى للصعود المتكرر لأسعار الحديد على مدار أسبوعين مضت، إلى ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية.
وصعد الدولار فى السوق الموازى الأسبوع الماضى ليسجل 45 جنيهًا حاليًا مقابل 39.5 جنيها منذ أسبوعين، وفقا لمصدر بسوق الصرافة.
لفت إلى أن عدد كبير من مصانع الحديد تعانى من نقص بعض الأقطار، مثل قطر 10 ملى، بينما حديد المصريين أوقف البيع بسبب نقص الخردة، والسويس للصلب لا يوجد لديها إلا قطرين فقط حاليا. “الزينى”: طن الأسمنت فى كفر الشيخ والبحيرة بـ4 آلاف جنيه
قال مصدر فضل عدم ذكر اسمه بشركة ((حديد عز))، إن أسعار الحديد من أرض المصنع لم تشهد أي زيادات، والسبب فى الزيادة الحالية هم التجار.
أضاف لـ((البورصة))، أن سعر طن حديد عز أرض المصنع 32.1 ألف للطن منذ آخر زيادة منذ شهور.
قال هشام الرفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة الرفاعي التجارية للحديد، إن الزيادة سجلت 3 آلاف جنيه للطن، ليتراوح طن حديد عز اليوم من 40 إلى 41 ألف جنيه أرض المصنع، وسجل الحديد الاستثماري 38 ألف جنيه بدلا عن 34 ألف قبل أسبوعين.
أضاف لـ((البورصة))، إن جميع انواع الحديد الاستثماري والخام بالإضافة إلى القطاعات مثل الكمر والصاج شهدت زيادة أسعار، كما ارتفعت أسعار طن الخردة من 20.5 ألف جنيه إلى 23.5 ألف.
لفت أن الزيادة حدثت بشكل مفاجئ وتصل للمستهلك بأسعار 42 ألف جنيه للطن قطاعي من المخازن، والاستثماري 39 ألف جنيه للطن، وذكر أن التجار يحصلون فقط على 25% من حصصهم من المصانع.
وقال محمد وجدى، تاجر مواد بناء بمحافظة الدقهلية، إن أسعار الطوب ارتفعت بنحو 650 جنيها خلال أسبوعين، مسجلةً نحو 1850 جنيها للألف طوبة، مقابل 1200 جنيهًا.
أضاف لـ”البورصة”، أن الزيادات جاءت على مرتين، الأولى صعود بنحو 300 جنيها ليسجل 1500 جنيه منذ أسبوعين، والأخرى بنحو 350 جنيها الأسبوع الماضى.
أرجع، الزيادات للطلب المتزايد لبعض المحافظات مثل كفر الشيخ والغربية وغيرها حاليًا، ما أدى إلى نقص المعروض منه بالأسواق.
قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار مواد البناء ارتفعت بسبب الإنشاءات المخالفة على الأراضى الزراعية فى بعض المحافظات، مثل كفر الشيخ والبحيرة.
أضاف“الزينى” لـ”البورصة”، أن طن الأسمنت فى بعض المحافظات مثل كفر الشيخ والبحيرة وصل إلى 4 آلاف جنيهًا مقابل 1150 جنيها منذ أسبوعين. سنجر: زيادة السحب ترفع الطوب الطفلى 10%
لفت إلى أن إنتاج مصر من الأسمنت يصل إلى مليون طن سنويًا، وتقدمت بعض الشركات المصنعة إلى جهاز حماية المنافسة بتخفيض الإنتاج بنسبة 5%، وفقا للقرار الصادر منذ أعوام بتخفيض الإنتاج.
طالب“الزينى”، الحكومة بإلغاء قرار تخفيض الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة 20% لدعم الطلب المتزايد والسطرة على الأسعار.
قال على سنجر، رئيس شعبة الطوب بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الطوب ارتفعت بسبب زيادة الطلب من قِبل الأفراد فى بعض محافظات الوجه البحرى؛ لتشهد الأسعار زيادات تصل لـ 10% حسب كل مصنع.
أشار إلى أن أعداد المصانع الوجه البحري تقدر بـ 100 مصنعاً بينما الوجه القبلي يقدر بـ 350 مصنعاً، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع قادرة على تغطية احتياجات السوق، إلا أن الطفرة الحالية تسببت في وجود عجز لدى مصانع الوجه البحري.
كتب ـ محمد يونس وأمنية عاصم ومريم الرميحى
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