أنقرة تصدر توضيحا بخصوص مقاتلات بريطانية قصفت غزة أقلعت من تركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى مكتب الرئاسة التركية صحة الأنباء عن "إقلاع طائرتين حربيتين بريطانيتين من قاعدة "إنجلرليك" التركية التابعة لحلف "الناتو" خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أمس الجمعة".
وجاء في بيان "مركز مكافحة التضليل" التابع لمكتب الرئاسة التركية: "الادعاء الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي يفيد بإقلاع مقاتلتين بريطانيتين من طراز "تايفون" من قاعدة "إنجرليك" في أضنة باتجاه الساحل الإسرائيلي" غير صحيحة، فالموقع الظاهر على الخريطة لا علاقة له بقاعدة "إنجرليك"، والطائرات المزعومة لم تطر إلى إسرائيل أو فلسطين".
وجاء هذا النفي بعد أنباء عن تحليق مقاتلتي "تايفون" في شرق المتوسط الليلة الماضية، أقلعتا من قاعدتي أغروتور وديكل البريطانيتين جنوب قبرص، وعودتهما إلى القاعدة بعد طلعة دورية.
RT
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