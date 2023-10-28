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أنقرة تصدر توضيحا بخصوص مقاتلات بريطانية قصفت غزة أقلعت من تركيا

10/28/2023 10:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى مكتب الرئاسة التركية صحة الأنباء عن "إقلاع طائرتين حربيتين بريطانيتين من قاعدة "إنجلرليك" التركية التابعة لحلف "الناتو" خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أمس الجمعة".
وجاء في بيان "مركز مكافحة التضليل" التابع لمكتب الرئاسة التركية: "الادعاء الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي يفيد بإقلاع مقاتلتين بريطانيتين من طراز "تايفون" من قاعدة "إنجرليك" في أضنة باتجاه الساحل الإسرائيلي" غير صحيحة، فالموقع الظاهر على الخريطة لا علاقة له بقاعدة "إنجرليك"، والطائرات المزعومة لم تطر إلى إسرائيل أو فلسطين".


وجاء هذا النفي بعد أنباء عن تحليق مقاتلتي "تايفون" في شرق المتوسط الليلة الماضية، أقلعتا من قاعدتي أغروتور وديكل البريطانيتين جنوب قبرص، وعودتهما إلى القاعدة بعد طلعة دورية.

RT

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