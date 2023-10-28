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ترحيل قسري لأكثر من 250 فلسطينيا في قرية زنوتا جنوب الخليل

10/28/2023 10:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجبر أكثر من 250 مواطنا فلسطينيا في قرية زنوتا جنوب الخليل، اليوم السبت، على ترك منازلهم وأراضيهم، بسبب اعتداءات المستوطنين المتواصلة.


وأوضح رئيس مجلس قروي زنوتا فايز الطل لـ"وفا "، أن هؤلاء المواطنين الفلسطينيين اضطروا إلى ترك منازلهم، بسبب عربدة المستوطنين، التي طالت مساكنهم، وضاعف من حجم المعاناة والخوف على أطفالهم ونسائهم، خاصة مع بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ السابع من الشهر الجاري.


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