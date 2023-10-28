ترحيل قسري لأكثر من 250 فلسطينيا في قرية زنوتا جنوب الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أجبر أكثر من 250 مواطنا فلسطينيا في قرية زنوتا جنوب الخليل، اليوم السبت، على ترك منازلهم وأراضيهم، بسبب اعتداءات المستوطنين المتواصلة.
وأوضح رئيس مجلس قروي زنوتا فايز الطل لـ"وفا "، أن هؤلاء المواطنين الفلسطينيين اضطروا إلى ترك منازلهم، بسبب عربدة المستوطنين، التي طالت مساكنهم، وضاعف من حجم المعاناة والخوف على أطفالهم ونسائهم، خاصة مع بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ السابع من الشهر الجاري.
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