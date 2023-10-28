ترحيل قسري لأكثر من 250 فلسطينيا في قرية زنوتا جنوب الخليل

وأوضح رئيس مجلس قروي زنوتا فايز الطل لـ"وفا "، أن هؤلاء المواطنين الفلسطينيين اضطروا إلى ترك منازلهم، بسبب عربدة المستوطنين، التي طالت مساكنهم، وضاعف من حجم المعاناة والخوف على أطفالهم ونسائهم، خاصة مع بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ السابع من الشهر الجاري.

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