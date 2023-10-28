Saturday, 28 October 2023 06:12 GMT

الدوما: إسرائيل تسلك طريقا خطيرا نحو التصعيد وتأجيج النزاع

10/28/2023 10:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي، أن إسرائيل تسلك طريقا خطيرا نحو التصعيد وتأجيج النزاع، مشددا على ضرورة وقف الحرب.
وكتب سلوتسكي على "تلغرام": "إسرائيل تسلك طريقا خطيرا نحو التصعيد وتوسيع النزاع... يجب التوقف عن ذلك وتنفيذ القرارات الأممية ابتداء من عام 1947 والجلوس إلى طاولة المفاوضات... لا بد من إنهاء الحرب".


وأضاف أن الموافقة على قرار الدول العربية الذي يدعو إلى الهدنة في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، "نتيجة لتوحيد قوى الأغلبية العالمية وانتصار المنطق السليم والإنسانية".

RT

MENAFN28102023000208011052ID1107322343

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث