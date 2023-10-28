الدوما: إسرائيل تسلك طريقا خطيرا نحو التصعيد وتأجيج النزاع

وأضاف أن الموافقة على قرار الدول العربية الذي يدعو إلى الهدنة في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، "نتيجة لتوحيد قوى الأغلبية العالمية وانتصار المنطق السليم والإنسانية".

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