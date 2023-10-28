الدوما: إسرائيل تسلك طريقا خطيرا نحو التصعيد وتأجيج النزاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي، أن إسرائيل تسلك طريقا خطيرا نحو التصعيد وتأجيج النزاع، مشددا على ضرورة وقف الحرب.
وكتب سلوتسكي على "تلغرام": "إسرائيل تسلك طريقا خطيرا نحو التصعيد وتوسيع النزاع... يجب التوقف عن ذلك وتنفيذ القرارات الأممية ابتداء من عام 1947 والجلوس إلى طاولة المفاوضات... لا بد من إنهاء الحرب".
وأضاف أن الموافقة على قرار الدول العربية الذي يدعو إلى الهدنة في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، "نتيجة لتوحيد قوى الأغلبية العالمية وانتصار المنطق السليم والإنسانية".
RT
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