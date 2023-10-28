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الخارجية السعودية: المملكة تدين وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل

10/28/2023 10:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة وشجب المملكة لأي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين، وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية.
وقالت الخارجية في بيانها "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها الجيش في القطاع".


وأضافت: "إذ تدين المملكة وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، لتشير أنها تحذر من خطورة الاستمرار فالإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي".

RT

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