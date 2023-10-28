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وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن بدء مرحلة جديدة من الحرب في غزة

10/28/2023 10:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قبل قليل أن الجيش بدأ مرحلة جديدة من الحرب في قطاع غزة.
وأضاف غالانت: "تجاوزنا مرحلة في الحرب، والليلة اهتزت الأرض في غزة وهاجمنا فوق الأرض وتحتها"، مشيرا إلى أن "العملية في غزة ستستمر حتى صدور أوامر جديدة، وأن الجيش هاجم حماس في كل الأماكن".


وفي وقت سابق، أعلنت حركة "حماس" أن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدة وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، كما قالت إن ما لا يقل عن 6 دبابات إسرائيلية تضررت بصواريخ مضادة للدروع، خلال التوغل.


وأشارت "القناة 13" العبرية نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب.

RT

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