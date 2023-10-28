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برينتفورد يفوز على تشيلسي المتذبذب في الدوري الإنجليزي

10/28/2023 10:00:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


واصل فريق تشيلسي نتائجه المتذبذبة وخسر أمام ضيفه برينتفورد صفر / 2 خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال جميع الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق برينتفورد من تسجيل هدف التقدم عن طريق إيثان بينوك في الدقيقة 58، ثم أضاف بريان مبيومو الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتوقف رصيد تشيلسي عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر، وقد خسارة بعد انتصارين وتعادل، وهي الخسارة الثالثة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

وفي المقابل، رفع برينتفورد رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر، محققا انتصاره الثاني على التوالي، والثالث بشكل عام في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في أربعة.

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