الشرطة تمنع جماهير إنتر من توزيع الصافرات لاستقبال الخائن لوكاكو

منعت الشرطة الإيطالية جماهير نادي إنتر من توزيع عشرات آلاف الصافرات لاستفزاز لاعبهم السابق "الخائن" البلجيكي روميلو لوكاكو، لدى مواجهته مع فريقه روما الأحد في دوري كرة القدم "سيري أ".

وأمرت الشرطة المشجعين المتعصبين لنادي إنتر بعدم توزيع الصافرات لأسباب أمنية، ما أغضب جماهير إنتر الراغبة باستقبال صاخب للوكاكو لدى لمسه الكرة في كل مرة مع فريقه الجديد في ملعب جوزيبي مياتسا.

وكتبت صفحة أولتراس إنتر على موقع انستغرام "فُرض حظر على الصافرات، هذا انتهاك آخر".

وكانت مجموعة "كورفا نورد ميلانو" أعلنت هذا الشهر انها ستوزّع 50 ألف صفارة لمباراة الأحد ضمن الدوري، لاستخدامها عند لمس لوكاكو الكرة ضد فريقه السابق منذ تركه إنتر في ظروف جدلية.

وكان لوكاكو لاعباً محبوباً لدى جماهير "نيراتزوري"، محرزاً لقب الدوري في 2021، قبل بيعه مقابل 100 مليون يورو لتشلسي الإنجليزي.

عاد إلى ناديه إنتر على سبيل الإعارة العام الماضي، لكن الاصابات عكّرت مشواره وبقي بديلاً للمخضرم البوسني إدين دجيكو.

وفيما كان في طريقه لانتقال دائم لإنتر الصيف الماضي، على وقع شائعات توقيعه مع ميلان أو يوفنتوس، فضّل اللاعب الانتقال إلى روما على سبيل الإعارة من النادي الإنكليزي.

سجّل لوكاكو هدفي الفوز على سلافيا براغ التشيكي الخميس في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ )، رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف منذ توقيعه لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الغائب عن لقاء الأحد بسبب الايقاف.

ويتصدر إنتر الدوري بـ22 نقطة من 9 مباريات، فيما يحتل روما المركز السابع بفارق ثماني نقاط.

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