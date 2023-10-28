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التشكيلة الرسمية لبرشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض

10/28/2023 10:00:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يتطلع برشلونة إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني لكرة القدم عندما يستضيف منافسه التقليدي ريال مدريد مساء اليوم في الجولة الـ11 من المسابقة.

وتقام مباراة القمة "الكلاسيكو" الأولى بين الفريقين في الموسم الحالي على استاد "لويس كومبانيس" الأولمبي في برشلونة.

وعلى مدار المباريات الـ10 الأولى لبرشلونة في رحلة الدفاع عن اللقب، حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم لكنه أهدر 6 نقاط خلال 3 تعادلات، ليحصد 24 نقطة مقابل 25 نقطة لمنافسه العنيد ريال مدريد، الذي مني بهزيمة واحدة وتعادل في مباراة واحدة.

ويضاعف فارق النقطة الواحدة من الندية والمنافسة في هذه المواجهة، التي تحظى بمتابعة عالمية كون الكلاسيكو الإسباني من أبرز مواجهات القمة التي يترقبها عشاق اللعبة في كل أنحاء العالم.

وتمثل المباراة مواجهة مبكرة على الصدارة، برغم وجود جيرونا وأتلتيكو مدريد ضمن السباق المحتدم على صدارة جدول المسابقة في الموسم الحالي.

وبعد سنوات طويلة، اتسم فيها لقاء الكلاسيكو بالمواجهة المثيرة بين العديد من أسماء النجوم المخضرمين في ريال مدريد وبرشلونة، يمكن اعتبار لقاء الغد هو كلاسيكو "الوجوه الشابة" نظرا لهيمنة العناصر الشابة على صفوف الفريقين في الموسم الحالي.

تشكيلة برشلونة:

تير شتيغن، مارتينيز، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، أليخاندرو بالدي، فيرمن لوبيز، إيلكاي غوندوغان، غافي، جواو كانسيلو، فيران توريس، جواو فيليكس.

تشكيلة ريال مدريد:

كيبا أريزابالاغا، داني كارفاخال، أنطونيو روديغر، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي، أوريلين تشواميني، توني كروس، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس.

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