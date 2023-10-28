طقس الإمارات المتوقع غداً.. غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 40 كم/س.



الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة

13:03 الثاني عند الساعة 01:47



الجزر الأول عند الساعة

19:30 والجزر الثاني عند الساعة 07:10

بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة

09:05 والمد الثاني عند الساعة22:42







الجزر الأول عند الساعة

15:51 والجزر الثاني عند الساعة 04:17

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي

34

24



80

35

دبي

34

24



75

40

الشارقة

34

22



80

35

عجمان

33

25



70

40

أم القيوين

33

22



85

45

رأس الخيمة 33

22



90

35

الفجيرة

32

25



65

45

العـين

34

23



80

20

ليوا

35

21



85

30

الرويس

33

23



65

40

السلع

34

23



65

35

دلـمـا

31

26



60

30

طنب الكبرى 32

27



70

35

الصغرى

32

27



70

35

أبو موسى

32

27



85

45

وام/محمد نبيل أبو طه/زكريا محي الدين

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