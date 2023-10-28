آخر تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر بعد إصابته بنوع عنيف من السرطان



كشف الدكتور محمد الناظر، مستجدات الحالة الصحية التي يمر بها والده الدكتور هاني الناظر، وآخر التطورات التي وصل إليها المرض، وذلك بعد إصابته بنوع عنيف من السرطان.

نشر الدكتور محمد الناظر ابن الطبيب الشهير هاني الناظر، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف فيه تطورات حالة والده الصحية بعد إصابته بنوع عنيف من السرطان.

وقال الناظر : "حاليًا للأسف حصل فيها شوية تطورات، وإمبارح تعب وضغطه وطي بشكل كبير جدًا، وكذلك الحرارة، وكرات الدم سواء البيضاء أو الحمراء، قلت بنسبة كبيرة جدًا، وكان بيترعش جامد والموضوع فيه بهدله".

وتابع محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر:" مكنش عارف ياكل خالص، وكل دي مضاعفات الكيماوي لأن العلاج تقيل عليه، وللأسف الموضوع مكنش مستقر، وفي المستشفى اضطروا يدخلوه العناية المركزة، وحاليًا إحنا مش عارفين ندخله، وهو دخل الرعاية المركزة إمبارح حوالي الساعة 12 مساءً".

وأضاف الدكتور محمد الناظر: " دعواتكم لأن الفترة اللي بعد الكيماوي بتكون صعبة، وخاصة أول أسبوع، لأن الجسم بيكون متبهدل من العلاج.. العلاج دا لو حد عدى منه هيكون كويس وفي حد تاني ميقدرش عليه ويستحمله.. دعواتكم معانا ويارب الدنيا تكون أحسن".

وفي نفس السياق، كتب الدكتور محمد الناظر، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: دكتور هاني حالته ساءت جدا ودخل الرعاية المركزة.. محتاجين دعاء جدا.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أوضح نجل هاني الناظر تطورات الحالة الصحية التي وصل إليها، وذلك خلال مقطع فيديو، أكد فيه أن العلاج الكيميائي أدى إلى مضاعفات شديدة.