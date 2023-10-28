دوري إفريقيا: كلاسيكو بين الأهلي وصنداونز وموقعة بين الوداد والترجي





يحلّ الأهلي المصري على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي العنيد على أرضه في كلاسيكو قاري جديد، الأحد ضمن ذهاب نصف نهائي دوري إفريقيا كرة القدم الذي يشهد ديربياً مغاربياً بين الوداد البيضاوي المغربي وضيفه الترجي التونسي.

على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، يلتقي الأهلي للمرة الخامسة عشرة مع ماميلودي، بعد أن فاز خمس مرات وخسر في أربع مناسبات، بيد ان الفريق الجنوب إفريقي لم يخسر على أرضه أمام الأهلي.

ويبحث السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي عن تعويض خسارته أمام صنداونز 2-5 في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، عندما عاد الأهلي وصحّح مساره محرزاً اللقب على حساب الوداد.

وكانت المرة الثانية يخسر الأهلي بخماسية أمام صندوانز، بعد ربع نهائي دوري الأبطال في موسم 2019 (0-5).

ويغيب عن بطل إفريقيا 11 مرة (رقم قياسي) الثنائي إمام عاشور لاصابته بكاحله وأحمد عبد القادر المستبعد بقرار عقابي من كولر، بعدما ابدى اعتراضه على عدم الدفع به في المباريات الأخيرة فغُرّم بمئة ألف جنيه (3200 دولار).

كما يستمر غياب الثلاثي عمرو السولية وكريم فؤاد ومحمود متولي بداعي الاصابة.

وكان الأهلي استهلّ مشواره في البطولة بتعادل على أرض سيمبا التنزاني 2-2 ثم تعادل آخر على أرضه (1-1) بهدف متأخر لمحمود عبد المنعم (كهربا)، ليتأهل بفارق الأهداف المسجلة خارج أرضه.

أما ماميلودي، فعاد بفوز من أرض بيترو أتلتيكو الأنغولي 2-0 قبل تعادلهما إياباً دون أهداف.

- كولر يحذّر -

وحذّر كولر لاعبيه من تكرار سيناريو مباراتي سيمبا، بعد تراجع المستوى، غياب التركيز واهدار الفرص السهلة بالاضافة إلى أخطاء دفاعية كلّفت ثلاثة اهداف.

وطالب كولر لاعبيه في اجتماعه الاخير بهم قبل السفر الى جنوب افريقيا باستغلال الفرص المتاحة والالتزام الدفاعي أمام منافس قوي.

في المقابل، يأمل رولاني موكوينا مدرّب ماميلودي في شفاء مهاجمه الناميبي بيتر شالوليلي.

قال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "أصلّي من أجل عودة واحد على الأقل من المهاجمين المصابين شالوليلي أو البرازيلي لوكاس ريبيرو كوستا. عودة أحدهما ستصنع الفارق لنا أمام الأهلي".

وتأكد غياب مدافع الفريق موثوبي مفالا بعد تعرضه للطرد المبكر أمام بيترو أتليتكو، اضافة الى المدافع ثابيلو مورينا المصاب في عضلات البطن.

وأكد موكوينا تطلّعه إلى أن تكون مواجهة الأهلي شيقة وممتعة كما هو معتاد في لقاءات الفريقين أخيراً "سنبذل قصارى جهدنا لمحاولة الفوز، ودائمًا ما تكون مواجهتنا معهم مثيرة للاهتمام. شاهدت مباراتهم خارج ملعبهم في تنزانيا حيث تعادلوا 2-2 أمام سيمبا بذهاب الدور ربع النهائي".

- ديربي مغاربي -

وفي الدار البيضاء، يستقبل الوداد البيضاوي بطل إفريقيا ثلاث مرات الترجي التونسي بطل القارة أربع مرات، على ملعب محمد الخامس.

وفيما تتميز مباراة الفريقين بالإثارة والحماس، يدخلها الوداد الذي يشرف عليه عادل رمزي بفوزين على إنييمبا النيجيري 1-0 خارج أرضه و3-0 في ملعبه.

قال رمزي بعد إياب ربع النهائي "اللاعبون حافظوا على تركيزهم طيلة أطوار المباراة، وسجلنا أهدافا جميلة، لكن هذا لم يكن كافيا بالنسبة لي، وما زلت أبحث عن المزيد، فالطريقة وأسلوب اللعب الذي أريد تطبيقه في الوداد لم نصل إليه بعد".

أما الترجي الذي يقوده طارق ثابت، فقلب خسارته ذهاباً أمام مازيمبي الكونغولي الديموقراطي 0-1 إلى فوز كبير إياباً 3-0.

قال ثابت "الانتصار على مازيمبي سيعطينا ثقة، ويُعيد الفريق إلى الواجهة الأفريقية. سيكون المستقبل أفضل بالنسبة لنادي الترجي.. نحترم كل المنافسين، ولا نخشى أحداً".

وتعود آخر مباراة قارية بينهما إلى سنة 2019، خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي تُوج فيه الترجي.

وتقام مبارتا الإياب في نصف النهائي الأربعاء المقبل، والنهائي في 5 و11 تشرين الثاني/نوفمبر. ويحصل بطل الدوري على 4 ملايين دولار ووصيفه على 3 ملايين.

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