النشرة البحرية مبشرة وتوقعات بسباق ناجح.. غداً السفن الشراعية 60 قدما تبحر في شواطئ دبي

تشهد شواطئ دبي غدا الأحد تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع إنطلاق سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما

(الجولة الأولى من بطولة دبي 2023-2024) والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي البحري الجديد

ويجمع السباق نخبة النواخذة والبحارة على متن 77 سفينة أكدت المشاركة في السباق الكبير حيث سترسم لوحة زاهية

خلال فترة الظهيرة

على صفحة مياه الخليج العربي الزرقاء حين ترفع أشرعتها البيضاء قاصدة خط النهاية لتعيد بهذا المشهد ذكريات ماضي الآباء والأجداد.

وتقطع السفن الشراعية المشاركة مسافة تزيد عن 20 ميلا بحريا في مسار السباق من نقطة البداية التي سوف تحددها اللجنة المنظمة حسب حالة البحر وسرعات الرياح في عمق مياه الخليج العربي قبالة جزر دبي حيث ستنطلق مع رفع العلم الأخضر نحو خط النهاية قبالة فندق برج العرب

وأكملت اللجنة المنظمة للسباق كافة الترتيبات لإنجاح الحدث المرتقب بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم في التنظيم حيث اطمأنت على الجهود القائمة وكافة الجوانب

وأطلعت اللجنة المنظمة للسباق النواخذة على آخر التعليمات والشروط من خلال الاجتماع التنويري الذي انعقد صباح يوم اليوم عبر تقنية الإتصال المرئي بحضور محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشرف عام السباق

وأكد محمد سيف المري مشرف السباق ان اللجنة المنظمة تحرص دائما على إنجاح كافة الفعاليات مشيرا إلى أن كل المعطيات تبشر بسباق ناجح لعدة أسباب أهمها تعاون واهتمام النواخذة والبحارة والذي ظهر في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما متمنيا ان تستمر صور النجاح في هذا السباق

وأضاف المري إن تقارير الأرصاد الجوية والنشرة البحرية ستكون ملائمة تماما في السباق حيث سيكون تجمع السفن قبالة (جزر دبي) ومن هناك سيتحرك الجميع الى خط البداية وتعطى بعدها إشارة الإنطلاقة وستطلع اللجنة المنظمة المشاركين كالمعتاد على احداثيات التجمع وخطي البداية والنهاية عبر الرسائل النصية القصيرة -أس أم أس-.-.

دبي الرياضية

تقدم قنوات دبي الرياضية خدمة متميزة لعشاق ومحبي الرياضات البحرية وسباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية من خلال النقل المباشر للسباق

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يعد طاقم السفينة نمران 211 آخر طاقم

توج بالمركز الأول في سباقات السفن الشراعية المحلية قدما في دبي وذلك خلال الموسم الماضي بعدما عانق (ناموس) سباق القفال أغلى البطولات

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تصدر طاقم السفينة الشقي 96 بقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري الترتيب العام لبطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما ويتطلع بقوة هذا الموسم للمحافظة على تفوقه

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تدخل سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدما هذه السنة 2023 موسمها الواحد والثلاثين منذ تأسيسها وإشهارها رسميا عام 1993 خلال النسخة الثالثة من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي وحتى شواطئ دبي

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شهد أول سباق نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لفئة السفن الشراعية المحلية 60 قدما يوم 26 مايو 1993 مشاركة 16 سفينة حيث فاز بالسباق طاقم السفينة منصور 36.

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تشهد بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما ثلاث محطات هذا الموسم 2023-2024 منها الجولة الأولى اليوم الأحد والجولة الثانية منتصف شهر ديسمبر المقبل فيما سيكون موعد الجولة الثالثة متزامنا مع ختام الموسم من خلال سباق النسخة رقم 33 من كرنفال (القفال) للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي في شهر أبريل القادم

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