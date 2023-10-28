مهرجان ليوا الدولي يستقطب أكثر من 1700 رياضي ومتسابق

أعلن نادي ليوا الرياضي عن أجندة البطولات المقبلة لمهرجان ليوا الدولي 2024، المقرر من 8 إلى 31 ديسمبر المقبل بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وينظم النادي 14 منافسة رياضية مختلفة، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة طوال أيام المهرجان.

وأكد عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي أن الفعاليات المقررة ستستقطب في تقديراتهم أكثر من 1700 رياضي لتحقيق رقم جديد في عدد المشاركين؛ وقال : نتطلع إلى أن يتخطى عدد المشاركين في النسخة الجديدة كل الأرقام السابقة، مع انضمام بطولات جديدة إلى أجندة الرياضات المعلنة، وأيضاً المنافسات المرتقبة خلال المهرجان.

وأوضح أنه تم إضافة فعاليات "المونستر جام" في سلسة سباقات السيارات، بجانب البطولات التي تقام في كل موسم، وهي الاستعراض الحر للسيارات، وسباقات الخيول، والهجن، والصقور، و"هدد الحمام"، و"ليوا درفت"، و"البيرن آوت"، والاستعراض الرملي، و"الدريف"، و"اليو تي في"، وبطولة تل مرعب للسيارات.

وأشار إلى أن الفعاليات اليومية للمهرجان ستكون مختلفة هذا الموسم بعد إضافة حديقة حيوانات ليوا، والمرافق الرياضية المختلفة وملعب "البنت بول" والمزرعة الذكية، وحديقة تل مرعب إلى الأنشطة الأخرى، التي كانت تضم "قرية ليوا"، وسوق تل مرعب، وممشى ليوا، بالإضافة إلى أجندة أكثر شمولية سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.

وقال القبيسي إن منطقة مرعب تم إعدادها بشكل متكامل مع الإعلان أيضا عن المناطق التي تم تخصيصها للكثير من الفعاليات المقدمة للجمهور، وأبرزها منطقة المطاعم التي سيصل عددها هذا الموسم إلى 120 منطقة، كما سيتم فتح باب التسجيل في كل المسابقات والفعاليات والأنشطة وخدمات التخييم عن طريق التطبيقات الذكية للنادي.





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