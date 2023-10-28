المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ينشر مقطع فيديو لقوات برية داخل قطاع غزة

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، السبت، مقطع فيديو لقوات برية إسرائيلية داخل قطاع غزة.

وقال أدرعي في منشور عبر حسابه بمنصة "أكس" (تويتر سابقا)، إن الفيديو لقوات برية إسرائيلية في نشاط عسكري داخل قطاع غزة، دون توضيح توقيت ذلك النشاط.

والسبت، قال الجيش الإسرائيلي، إنه دخل شمال غزة ووسع العمليات البرية في القطاع خلال ليل الجمعة، مؤكدا أن "قواته لا تزال في الميدان"، وفق وكالة "رويترز".

وأكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لشبكة "أي بي سي نيوز"، أن التوغل البري، مساء الجمعة، في غزة "عملية محدودة".

ونقلت الشبكة عن مصدر أمريكي لم يذكر اسمه أن العملية "محدودة"، فيما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر، أن العملية الحالية ليست العملية الرئيسية المتوقعة.

والجمعة، أعلن الجناح العسكري لحركة حماس، أن مسلحيه يخوضون "اشتباكات عنيفة" مع الجيش الإسرائيلي في موقعين داخل قطاع غزة بعد أن أكدت إسرائيل توسيع عملياتها في القطاع الفلسطيني المحاصر.



أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى 7703 جراء هجمات إسرائيل على قطاع غزة للأسبوع الرابع.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن من إجمالي القتلى 3195 طفلا و1863 سيدة إلى جانب نحو 20 ألف مصاب.

واتهم القدرة الجيش الإسرائيلي بارتكاب 53 "مجزرة" خلال الساعات الأخيرة أدت إلى مقتل 377 شخصا في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكر أن إسرائيل "ارتكبت 825 مجزرة بحق عوائل ما أدى إلى مقتل 5824 من أفرادها، المئات منهم تحت الأنقاض وشطبها من السجل المدني".

وأضاف أن الجهات الطبية تلقت 1800 بلاغ لمفقودين تحت أنقاض ركام المباني المدمرة منهم نحو ألف طفل، مشيرا إلى مقتل 110 من الكوادر الصحية واستهداف 45 مؤسسة صحية في هجمات إسرائيل.

وحذر القدرة من مخاطر الانقطاع التام للاتصالات والانترنت في قطاع غزة ما أدى إلى "شلل كامل في قدرات المنظومة الصحية وعمل سيارات الإسعاف والطواقم الطبية".

وطالب الجهات الدولية بالتدخل العاجل لحماية المؤسسات الصحية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية بعد تهديد مجمع الشفاء الطبي بالاستهداف الإسرائيلي.

وحث الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، السلطات المصرية على فتح معبر رفح لضمان تدفق المساعدات الطبية وإدخال الوقود وإخراج الجرحى والمرضى ودخول الوفود الطبية إلى مستشفيات القطاع.

ودخلت اليوم حرب إسرائيل في غزة أسبوعها الرابع وسط قصف مدفعي كثيف وزيادة التوغلات البرية وانقطاع خدمات الاتصالات والانترنت في القطاع.

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