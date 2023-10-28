أول رد من الرئيس المصري على قصف نويبع وطابا بطائرات مسيرة

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت من توسع نطاق الصراع في غزة قائلا إن المنطقة تواجه خطر التحول إلى "قنبلة موقوتة".

وقال إنه يجب احترام السيادة المصرية بعد اعتراض طائرات مسيرة في أعقاب دخولها المجال الجوي المصري أمس الجمعة.

وأعلن الجيش المصري أن ستة أشخاص أصيبوا جراء سقوط الطائرات المسيرة على مدينتي طابا ونويبع بالقرب من الحدود الإسرائيلية في أعقاب انطلاقها من جنوب البحر الأحمر. ولم يذكر الجهة التي أطلقت هذه المسيرات.

وقال السيسي "أنا حذرت من توسعة دائرة الصراع أيا ما كان المكان اللي جاية منها، المنطقة ستصبح قنبلة موقوتة تؤذينا جميعا".

وأضاف "مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام مكانتها وسيادتها، والكلام ده لا تباهي ولا تماهي، مصر دولة قوية جدا ولا تُمس".

وعقد السيسي قمة للسلام يوم السبت الماضي ودعا خلالها إلى السماح بدخول المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

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