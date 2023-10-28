إيلون ماسك يعد بتوصيل الإنترنت الفضائي إلى المؤسسات الدولية الموثوقة المتواجدة في غزة

رد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، ومجموعة ستار لينك للإنترنت بالأقمار الصناعية، على مطالب الناس بتوصيل الإنترنت الفضائي لقطاع غزة، مؤكداً أن شركته ستدعم الاتصال الفضائي للمنظمات الدولية المعترف بها والموثوق فيها في غزة.

وفي تدوينته رداً على المدونة ألكساندريا كورتيز، بإن قطع وسائل الاتصالات والإنترنت على غزة أمر في منتهى الخطورة ويهدد بمأساة إنسانية تحدث في القطاع، قال ماسك: «ندعم الأمم المتحدة، وستار لينك ستدعم المؤسسات الدولية المعترف بها وسيصل لهم الإنترنت في غزة».





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