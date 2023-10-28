إيلون ماسك يعد بتوصيل الإنترنت الفضائي إلى المؤسسات الدولية الموثوقة المتواجدة في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
رد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، ومجموعة ستار لينك للإنترنت بالأقمار الصناعية، على مطالب الناس بتوصيل الإنترنت الفضائي لقطاع غزة، مؤكداً أن شركته ستدعم الاتصال الفضائي للمنظمات الدولية المعترف بها والموثوق فيها في غزة.
وفي تدوينته رداً على المدونة ألكساندريا كورتيز، بإن قطع وسائل الاتصالات والإنترنت على غزة أمر في منتهى الخطورة ويهدد بمأساة إنسانية تحدث في القطاع، قال ماسك: «ندعم الأمم المتحدة، وستار لينك ستدعم المؤسسات الدولية المعترف بها وسيصل لهم الإنترنت في غزة».
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