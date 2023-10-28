مجلس الأمن السيبراني في الإمارات يحذر من عدة ثغرات في أنظمة أبل

حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من عدة ثغرات في أنظمة التشغيل في أجهزة أبل، مؤكداً أنها تحمل ثغرات تسمح للمهاجم بالتحكم في الأجهزة.

ودون المجلس في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، قائلاً: «نحذر من عدة ثغرات في أنظمة أبل (iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وSafari)، والتي تسمح للمهاجم بالتحكم في أجهزتكم. نوصي جميع المستخدمين بالتحديث الفوري لأنظمتهم وبرامجهم لتجنب التهديدات المحتملة».

وطالب مجلس الأمن السيبراني مشاركة التحذير للجميع للتوعية من الثغرة، قائلاً: «شاركوا هذا التحذير مع أصدقائكم وعائلتكم لحماية أنفسكم ومجتمعكم الرقمي».





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