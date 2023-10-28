مجلس الأمن السيبراني في الإمارات يحذر من عدة ثغرات في أنظمة أبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من عدة ثغرات في أنظمة التشغيل في أجهزة أبل، مؤكداً أنها تحمل ثغرات تسمح للمهاجم بالتحكم في الأجهزة.
ودون المجلس في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، قائلاً: «نحذر من عدة ثغرات في أنظمة أبل (iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وSafari)، والتي تسمح للمهاجم بالتحكم في أجهزتكم. نوصي جميع المستخدمين بالتحديث الفوري لأنظمتهم وبرامجهم لتجنب التهديدات المحتملة».
وطالب مجلس الأمن السيبراني مشاركة التحذير للجميع للتوعية من الثغرة، قائلاً: «شاركوا هذا التحذير مع أصدقائكم وعائلتكم لحماية أنفسكم ومجتمعكم الرقمي».
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