«إيفردوم» تعزز الوصول إلى العوالم الافتراضية بإطلاق «سبايسس» من دبي

كشفت «إيفردوم Everdome»، مشروع العالم الافتراضي الطموح الذي يتخذ من إمارة دبي مقراً له، عن ابتكارها الجديد «سبايسس» SPACES، والذي يعتبر الأول ضمن سلسلة منتجاتها الجديدة التي تجسد مفهوم «الميتافيرس كخدمة»، بهدف تعزيز سبل وصول الجميع إلى العوالم الافتراضية.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة ماكنزي، فإن 60% من المستخدمين الأفراد الذي يستخدمون اليوم النسخة الأولى من عالم الميتافيرس أبدوا سعادتهم بنقل نشاطاتهم اليومية إليه، و95% من قادة الشركات يتوقعون أثراً إيجابياً كبيراً لعالم الميتافيرس على أعمالهم في غضون خمس إلى عشر سنوات. وعلى الرغم من ذلك، تبقى عوالم الميتافيرس أمراً مثيراً للإرباك بالنسبة للعديد من الشركات والمستخدمين، بوجود عقبات أكبر لدخول هذه العوالم وصعوبة فهمها مقارنة بتطبيقات الويب 2.0.

لذلك تسعى «إيفردوم» لتغيير هذا المشهد بإطلاق تطبيقها الجديد SPACES، والذي سيقدم مساحات تفاعلية مؤقتة في عالم الميتافيرس تتسم بسهولة الاستخدام وقابلية التخصيص، ويمكن إنشاؤها في غضون دقائق.

وسيمكّن «سبايسس» المستخدمين من إنشاء تجارب العالم الافتراضي بشكل سريع، والتي تستمر لأيام أو أسابيع أو حتى لساعات معدودة كمساحات مؤقتة، ودون الحاجة لمعرفتهم بالجوانب الفنية لذلك.

ويأتي الكشف عن هذا المنتج بعد نجاح «إيفردوم» بإطلاق تجربتها الناجحة للهبوط على المريخ، والتي تمثل المرحلة الأولى لوجهتها الافتراضية الغامرة، مصطحبة المستخدمين من الميناء الفضائي ضمن جبال حتا الخلابة في رحلة رقمية خيالية نحو مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر.

وتم تأسيس تجربة «إيفردوم» استناداً إلى محرك الألعاب Unreal Engine 5 مع تقنية البلوك تشين، إذ يقدم الجمع بين هاتين التقنيتين معاً القدرة على تأسيس نماذج العالم الافتراضي التي تتسم بسهولة الاستخدام، وتمكن المستخدمين من إظهار الصور ومقاطع الفيديو والبث وغير ذلك، إلى جانب دعوة الضيوف الذين يمكنهم بعد ذلك التفاعل والتواصل باستخدام الصور الرمزية ضمن بيئة ثلاثية الأبعاد وغامرة وتفاعلية.

وتم تأسيس SPACES كتطبيق مستقل من بيئة عالم «إيفردوم» الافتراضي فائق الواقعية، ويعالج التطبيق التحدي المتعلق بسهولة الوصول إلى تطوير عوالم الميتافيرس، متيحاً لشريحة جماهيرية أوسع أخذ خطواتهم الأولى في عالم الويب 3.0.

وقالَ جيرمي لوبيز، الرئيس التنفيذي لشركة «إيفردوم»: «لا يزال قطاع العوالم الافتراضية في مهده، لذلك يتعين علينا رفد المستخدمين بالأدوات التي تمكنهم من اختبار إمكانات هذا القطاع، وتعريفهم بالمزايا التي تقدمها تجارب الويب 3.0 مقارنة بسلفها الويب 2.0».

وبعد إطلاق المرحلة الأولى من عالمها الافتراضي لمجتمع ملاك الأراضي والرموز ضمن تجربة «إيفردوم»، يمثل إطلاق SPACES خطوة إضافية ضمن مساعي «إيفردوم» لتأسيس منتجات الميتافيرس كخدمة، إذ يجمع التطبيق نماذج الميتافيرس السهلة الاستخدام والقابلة للتطوير والتخصيص للعلامات التجارية والشركات، وهي مزايا سيتم إطلاقها تدريجياً بدءاً من الربع الثالث لعام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024.

وأضاف لوبيز: «إن ابتكار الميتافيرس كخدمة هو مجال متميز وواعد وينطوي على إمكانات نمو هائلة، لضمان قدرة المزيد من المستخدمين على الوصول إلى العوالم الافتراضية بشكل أسرع مع تركيز على الأدوات والمنتجات التي تذلل عقبات وصولهم لتلك العوالم».

وعلى غرار اعتبار البرمجيات كخدمة ركناً رئيسياً في تطوير مشاريع الويب 2.0، تؤمن «إيفردوم» بأن الميتافيرس كخدمة سيغدو معياراً مماثلاً في عوالم الويب 3.0، مقدماً وصولاً قائماً على الاشتراك حسب الطلب بقيمة كبيرة مقابل التكلفة لتيسير إنشاء مشاريع الميتافيرس للأفراد والعلامات التجارية والشركات من مختلف الأحجام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز