روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن القصف الإسرائيلي لغزة يتعارض مع القانون الدولي، ويخاطر بالتسبب في كارثة يمكن أن تستمر عقوداً.

وأدلى لافروف بالتصريحات، وهي من أشد انتقادات موسكو لإسرائيل حتى الآن، في مقابلة مع وكالة أنباء روسيا البيضاء الرسمية (بيلتا) نشرتها اليوم.

وقال لافروف: «بينما نندد بالإرهاب، فإننا نرفض بشكل قاطع إمكانية الرد على الإرهاب من خلال انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف من المعروف أن هناك مدنيين فيها، ومنهم الرهائن المحتجزون».

وأضاف أن من المستحيل القضاء على حماس، مثلما تعهدت إسرائيل، بدون تدمير غزة مع معظم سكانها المدنيين.

وتابع: «إذا تم تدمير غزة وطرد مليوني نسمة، مثلما يقترح بعض السياسيين في إسرائيل والخارج، فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة عقوداً عديدة، إن لم يكن قروناً».

وقال: «لا بد من التوقف والإعلان عن برامج إنسانية لإنقاذ السكان تحت الحصار».

وذكرت سلطات الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، أمس، أن 7326 فلسطينياً قُتلوا منذ بدء القصف الإسرائيلي.

وبدأ القصف في أعقاب هجوم شنَّه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر، وقالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1400 معظمهم من المدنيين، كما احتجزت حماس أكثر من 200 رهينة.





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