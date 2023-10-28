ماسك وعد بتوفيره في غزة .. ماذا تعرف عن الإنترنت الفضائي ستارلينك؟

أكد مالك منصة إكس، تويتر سابقا، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، أنه سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.

وأوضح ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس":" ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا التي تقدم المساعدة في غزة".

وذكرت صحيفة "بلومبرغ"، في وقت سابق، أن إسرائيل تتفاوض مع شركة "سبيس إكس" للملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لستارلينك خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتجدر الإشارة إلى أن ستارلينك يمكن أن توفر للمستوطنات الإسرائيلية في المناطق الحدودية إمكانية الوصول إلى الإنترنت، بينما يمكن لإسرائيل في جميع أنحاء غزة تعطيل الوصول ليس فقط إلى الشبكة نفسها، ولكن أيضا إلى خدمات الهاتف.

ما هو ستارلينك؟

هو نظام يقدم خدمة إنترنت فضائية؛ وذلك عن طريق استخدام وسائل تكنولوجية مطورة، ومصمم لتوفير الإنترنت عن طريق آلاف الأقمار الصناعية التي تدور في مدار منخفض في مدار الأرض، وتعمل الأقمار الصناعية على توفير خدمة إنترنت على نطاق واسع.

ويرجع الهدف من إنشائه إلى توصيل الإنترنت للمناطق النائية والريفية التي لا يخدمها موفرو خدمة الإنترنت التقليدية، وتتم الخدمة عن طريق ربط الأقمار الصناعية بطبق هوائي.

وتتوجه الدعوات لتوفير الإنترنت الفضائي لإيلون ماسك، الذي يشتهر بامتلاكه لتطبيق إكس أو تويتر مسبقًا، ولكن إيلون ماسك هو مالك شركة سبيس إكس، وهي شركة أمريكيَّة تعمل على تصنيع الطيران والنقل الفضائي، أسسها عام 2002، وهي الشركة المسؤولة عن نظام ستارلينك الخاص بالإنترنت الفضائي.

والجدير بالذكر، أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، دشنوا حملة للمطالبة بإتاحة الإنترنت الفضائي لقطاع غزة، وذلك بعدما قطع عنهم الاحتلال الإسرائيلي الإنترنت وطرق التواصل، وذلك على غرار ما فعله مع أوكرانيا.

كيف يعمل ستارلينك؟

وتتميز خدمة ستارلينك بسرعتها العالية، حيث تصل سرعات التنزيل إلى 100 ميجابت في الثانية، كما تتميز بزمن انتقال منخفض، حيث يبلغ زمن انتقال البيانات بين المستخدم والأقمار الصناعية حوالى 20 مللي ثانية.

ويأتي معظم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من أقمار صناعية واحدة تدور حول الكوكب على مسافة 35.786، وستارلينك عبارة عن كوكبة مكونة من آلاف الأقمار الصناعية التي تدور حول الكوكب بالقرب من الأرض، على ارتفاع حوالي 550 كيلو مترًا، وتغطي الكرة الأرضية بأكملها.

وتمتلك سبيس إكس التابعة لشركة ماسك الآلاف من أقمار ستارلينك في المدار، والتي تسمح للشركة ببث خدمات النطاق العريض حول الأرض، دون الحاجة إلى كابلات الألياف البصرية، ويمكن للأقمار الصناعية إبقاء أي مكان متصلاً بالإنترنت إذا تضررت بنيته التحتية للإنترنت بسبب أي هجمات، مثلما حدث في أوكرانيا جراء الهجوم الروسي.

هل انترنت ستارلينك مجاني؟

بمجرد الانتهاء من عملية الإعداد، ستتمكن من الاستمتاع بإنترنت السريع والموثوق مجانًا. الخدمة المجانية محدودة بـ 50 جيجابايت من البيانات شهريًا بسرعات تصل إلى 100 ميجابيت في الثانية. يتوفر ستارلينك حاليًا في أجزاء من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ودول أخرى.

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