نقابة الصحفيين تحذر: انقطاع الاتصال مع أكثر من ألف صحفي في غزة مقدمة لارتكاب جرائم بحقهم

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN -أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن انقطاع الاتصال مع أكثر من 1000 صحفي في غزة، محذرة من استمرار انقطاع الاتصالات وشبكات الانترنت منذ ليلة أمس الجمعة، معتبرة ذلك مقدمة لارتكاب جرائم بحقهم.

واعتبرت النقابة، في بيان لها، تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال عن عدم مسؤوليتهم عن حياة الصحفيين بأنه تبرير مسبق لمخطط تنوي تنفيذه قوات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، لكي لا ينقلوا للعالم مجازر الاحتلال في غزة.

وطالبت النقابة المؤسسات الدولية والاتحاد الدولي للصحفيين باتخاذ مواقف قوية وحازمة لإنقاذ حياة الصحفيين الفلسطينيين في غزة.



