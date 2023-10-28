نقابة الصحفيين تحذر: انقطاع الاتصال مع أكثر من ألف صحفي في غزة مقدمة لارتكاب جرائم بحقهم

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN -أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن انقطاع الاتصال مع أكثر من 1000 صحفي في غزة، محذرة من استمرار انقطاع الاتصالات وشبكات الانترنت منذ ليلة أمس الجمعة، معتبرة ذلك مقدمة لارتكاب جرائم بحقهم.
واعتبرت النقابة، في بيان لها، تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال عن عدم مسؤوليتهم عن حياة الصحفيين بأنه تبرير مسبق لمخطط تنوي تنفيذه قوات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، لكي لا ينقلوا للعالم مجازر الاحتلال في غزة.
وطالبت النقابة المؤسسات الدولية والاتحاد الدولي للصحفيين باتخاذ مواقف قوية وحازمة لإنقاذ حياة الصحفيين الفلسطينيين في غزة.
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