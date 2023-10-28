إسرائيل تطلق أكثر من 20 قذيفة باتجاه بلدات حدودية جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- استهدفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم السبت، بلدات حدودية جنوبي لبنان بأكثر من 20 قذيفة، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية (رسمية) أن“مدفعية العدو الإسرائيلي أطلقت أكثر من 20 قذيفة على خراج اللبونة في الناقورة وصولا (إلى) خراج بلدة علما الشعب”.

وأفادت الوكالة أيضا بـ”سقوط قذيفة 155 ملم إسرائيلية في باحة منزل (المواطن) عصام عليان في اللبونة – بلدة الناقورة، دون أن تنفجر”.

وصباح السبت، نفذت مسيرة إسرائيلية 3 غارات على تلة“الأمريكان” ومنطقة مفتوحة في جبل صافي بمنطقة إقليم التفاح على الحدود الجنوبية، بحسب الوكالة اللبنانية.

وأشارت الوكالة إلى“تحليق كثيف للطيران التجسسي (الإسرائيلي) فوق المنطقة منذ الصباح وعلى علو متوسط”.

كما قام الجيش الإسرائيلي بـ”إطلاق قذائف حارقة لإشعال النار بالأحراش المتاخمة للخط الأزرق” الفاصل بين لبنان وإسرائيل، وفق الوكالة.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم السبت إنه أحبط عملية إطلاق صاروخ أرض-جو من لبنان على إحدى طائراته المسيرة ويرد بضربة على موقع الإطلاق.

وأضاف“أحبط الجيش الإسرائيلي صاروخ أرض-جو تم إطلاقه من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة للجيش. وردا على ذلك، يقوم الجيش الإسرائيلي بضرب مصدر إطلاق الصاروخ”.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، السبت، بسماع دوي انفجار قوي قرب قرى قضاء صور جنوبي البلاد، تبين لاحقا أن“صاروخ باتريوت انفجر فوق المنطقة”.

وقالت الوكالة:“سماع دوي انفجار قوي بالقرب من قرى قضاء صور، تبين لاحقا أن صاروخ باتريوت انفجر فوق المنطقة”، دون أي تفاصيل إضافية.

(وكالات)