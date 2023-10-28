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قوات الاحتلال تعتقل شابا غرب بيت لحم

10/28/2023 9:14:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة بتير غرب بيت لحم.


وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لمراسل "وفا " ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة إبراهيم البطمة (33 عاما) أثناء قطفه ثمار الزيتون من أرضه في منطقة سكة الحديد غرب البلدة .


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