قوات الاحتلال تعتقل شابا غرب بيت لحم
التاريخ
10/28/2023 9:14:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة بتير غرب بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لمراسل "وفا " ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة إبراهيم البطمة (33 عاما) أثناء قطفه ثمار الزيتون من أرضه في منطقة سكة الحديد غرب البلدة .
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