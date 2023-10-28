ماسك يرد على المطالبات الدولية بتوصيل الانترنت الفضائي للقطاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رد الملياردير ومالك ستارلينك للانترنت ومنصة "إكس" ايلون ماسك على مطالبات دولية بتوصيل الانترنت الفضائي " Starlink"، إلى غزة بعد قطع قوات الاحتلال الصهيوني كل الاتصالات عنها منذ فجر أمس الجمعة لتتركها في عتمة رقمية وعادية.



وجاء رد ماسك بمنشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بعد تصدر هشتاج #starlinkforgaza أمس منصات التواصل الإجتماعى، حيث قال فى رده على إحدى المغردات: "لم تحاول أي محطة من غزة التواصل مع مجموعتنا، وستدعم SpaceX روابط الاتصال مع منظمات المساعدة المعترف بها دوليًا".



وفقد قطاع غزة التواصل مع العالم منذ فجر أمس الجمعة حيث قام الكيان الصهيوني بعزلها رقميا عن العالم كي لا تفضح جرائمه، ويضاف لذلك قطع الكهرباء والماء والوقود.