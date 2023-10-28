نفّذ عمليات سطو مسلح ونشر الرعب في ليبيا.. بـ'بندقية أطفال'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألقت الأجهزة الأمنية في ليبيا القبض على شخص يمتهن السطو بقوة السلاح وسلب أغراض الناس الشخصية باستخدام بندقية بلاستيكية "لعبة أطفال".

وأضافت أن عناصر الشرطة تحركوا على الفور إلى مكان الواقعة للتحري وجمع المعلومات، حيث تمكن أعضاء التحريات من الحصول على مقطع فيديو لكاميرات المراقبة يوضح مواصفات المركبة المطلوبة، ومن خلال التحريات تم ضبط المركبة بجوار سوق الحديقة وعلى متنها أحد الأشخاص.

كما أضافت أنه وبتفتيش المركبة احترازيا تم العثور على بندقية بلاستيكية لعبة أطفال، وتم الانتقال بالمشتبه به إلى المركز.

لبنان 24