نفّذ عمليات سطو مسلح ونشر الرعب في ليبيا.. بـ'بندقية أطفال'

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألقت الأجهزة الأمنية في ليبيا القبض على شخص يمتهن السطو بقوة السلاح وسلب أغراض الناس الشخصية باستخدام بندقية بلاستيكية "لعبة أطفال".
وأضافت أن عناصر الشرطة تحركوا على الفور إلى مكان الواقعة للتحري وجمع المعلومات، حيث تمكن أعضاء التحريات من الحصول على مقطع فيديو لكاميرات المراقبة يوضح مواصفات المركبة المطلوبة، ومن خلال التحريات تم ضبط المركبة بجوار سوق الحديقة وعلى متنها أحد الأشخاص.
كما أضافت أنه وبتفتيش المركبة احترازيا تم العثور على بندقية بلاستيكية لعبة أطفال، وتم الانتقال بالمشتبه به إلى المركز.
لبنان 24
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