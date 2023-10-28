الصحة العالمية: العاملون في الصحة والمرضى بغزة يقضون الليل بالظلام والخوف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، إن العاملين في مجال الصحة والمرضى والمدنيين في غزة تعرضوا إلى انقطاع كامل للاتصالات والكهرباء، خلال الليلة الماضية، التي شهدت قصفًا مكثفًا وتوغلات برية واستمرارا للأعمال العدائية.



وكررت المنظمة، وفق بيان لها اليوم، دعواتها إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.



وذكّرت جميع أطراف النزاع باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويشمل ذلك العاملين الصحيين والمرضى والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف والمدنيين الذين يحتمون بهذه المرافق، مؤكّدة أنه يجب اتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم تعرّضهم للأذى وتوفير ممر آمن لحركة الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء التي هم في أمس الحاجة إليها داخل غزة وعبرها.



وقالت المنظمة، إن التقارير عن القصف بالقرب من مستشفيات إندونيسيا والشفاء تثير القلق البالغ، مكررة أنه من المستحيل إجلاء المرضى دون تعريض حياتهم للخطر.



وبيّنت أن المستشفيات تعمل في مختلف أنحاء غزة بالفعل بأقصى طاقتها بسبب الإصابات التي لحقت بها خلال أسابيع من القصف المتواصل، وهي غير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير في عدد المرضى، بينما تقوم بإيواء آلاف المدنيين.