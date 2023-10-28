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ليفاندوفسكي يتلقى الضوء الاخضر للمشاركة بالكلاسيكو

10/28/2023 9:14:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت التقارير الصحفية أن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة الإسباني قد حصل على الضوء الأخضر طبياً للمشاركة في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، بعد الحديث المطوّل عن غياب اللاعب وعدم جهوزيّنه.
وشارك ليفاندوفسكي في مران الفريق امس برفقة زملائه حيث كان أبرز الأسماء المصابة وأقربها للعودة لقائمة فريقه للمباراة.
وأشارت التقارير بأنه خلال المران الختامي، حصل ليفا على الضوء الأخضر للمشاركة في الكلاسيكو ويبقى إشراكه أساسياً بيد تشافي هيرنانديز مدرب الفريق.

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