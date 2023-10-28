الأردن يحصد ميدالية تاريخية في بطولة العالم للكاراتيه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ظفر محمد الجعفري بميدالية تاريخية للأردن، اليوم السبت، بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم للكارتيه، والمقامة بالعاصمة المجرية بودابست.
ونجح الجعفري في الفوز بالميدالية البرونزية عقب فوزه على منافسه الياباني ريكيتو شيمادا 8-5.
ويلعب كذلك اليوم على الميدالية البرونزية عفيف غيث، فيما يخوض منتخب الكاراتيه غدا مواجهة مرتقبة مع مصر في نهائي بطولة العالم للفرق.
واستهل محمد الجعفري مشاركته ضمن منافسات وزن تحت 84 كغم بالفوز على اللاعب الكيني وامبوا كريستوفر 6-0، ثم فاز في دور ال 23، على اللاعب المقدوني بيتار سباسنوفسكي 8-1.
وواصل الجعفري انتصاراته الساحقة وفاز في دور ال 16 على اللاعب التركي أوجور أكتاس 9-3 قبل أن يخسر بالأفضلية أمام الاعب الإيراني مهدي خوداباخشي بعد التعادل 4-4 في الدور ربع النهائي.
ومع تأهل الايراني خوداباخشي إلى نهائي الوزن انتقل محمد الجعفري للعب على الميدالية البرونزية حيث تمكن من الفوز على اللاعب البوسني مهير 6-2 لينتقل إلى المباراة الأخيرة التي فاز بها على الياباني ريكيتو شيمادا 8-5.
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