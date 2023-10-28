الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 620 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 36 مسيّرة ومقاتلتين

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 620 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 36 مسيرة ومقاتلتي "سو-25" و"ميغ-29" على مختلف المحاور.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 3 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا.



على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 100 عسكري.



على محور دونيتسك صدت قواتنا 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 160 عسكريا وأسلحة غربية الصنع.



على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 120 عسكريا.



على محور زابوروجيه صدت قواتنا 4 هجمات وتم القضاء على 80 عسكريا وتدمير أسلحة غربية.



على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 110 عسكريين وتم تدمير مدافع غربية.

تم تدمير برج القيادة في مطار كاناتوفو العسكري بمقاطعة كيروفوغراد وسط أوكرانيا.



أسقطت دفاعاتنا مقاتلتي سو-25 بمقاطعة خيرسون وميغ-29 في ترنوفكا بمقاطعة دنيبروبتروفسك.



تم اعتراض أربعة صواريخ ATACMS وقنبلتين موجهتين JDAM، وثلاثة صواريخ مضادة للرادار HARM، وثمانية صواريخ HIMARS أمريكية.



إسقاط 36 مسيرة أوكرانية في خيرسون، ودونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه.



روسيا اليوم