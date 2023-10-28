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ميلان يحسم موعد عودة إسماعيل بن ناصر

10/28/2023 9:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حسم نادي ميلان الإيطالي موعد عودة نجمه الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى أجواء المباريات، وفقا لما كشفت عنه مصادر إعلامية.
وكان لاعب وسط منتخب "محاربي الصحراء" تعرض لإصابة خطيرة على مستوى ركبته أجبرته على إجراء جراحة في شهر مايو/ أيار الماضي.
وترك إسماعيل بن ناصر فراغا كبيرا في تشكيلتي ميلان ومنتخب الجزائر نظرا للأدوار التكتيكية الكبيرة التي كان يقوم بها في خط وسط الميدان.
أكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نجم "الخضر" سيعود للملاعب بداية العام المقبل، وتحديدا بعد 7 أشهر كاملة عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إنتر ميلان ضمن دوري أبطال أوروبا.
ومن المنتظر أن يتزامن الظهور الأول لإسماعيل بن ناصر بعد الإصابة في مواجهة إمبولي ضمن الدوري الإيطالي، المقرر إقامتها يوم 6 يناير/ كانون الثاني.
وتبعا لذلك، سيكون الأخير مؤهلا بدنيا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها كوت ديفوار خلال الفترة الممتدة بين 13 يناير و11 فبراير/ شباط.
ويفتتح منتخب الجزائر مشواره في المسابقة الأبرز في القارة يوم 15 يناير المقبل بملاقاة أنغولا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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