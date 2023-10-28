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الشبلي يظفر ببرونزية البارالمبياد الآسيوي

10/28/2023 9:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توج جميل الشبلي نجم منتخب الأردن لرفع الأثقال البارالمبي اليوم السبت، بالميدالية البرونزية، في ختام مشاركة النشامى بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية، المقامة في مدينة هانجتشو الصينية.
وحقق الشبلي، المركز الثالث والميدالية البرونزية، ضمن منافسات وزن فوق 107 كجم بعد أن تمكن من رفع 235 كجم.
وجاء في المركز الأول الإيراني أحمد أمين زاده؛ حيث رفع 266 كجم، وجاء مواطنه مهدي الصيادي في المركز الثاني بعد أن تمكن من رفع 240 كجم.
وتعتبر هذه ثاني ميدالية يُحققها الشبلي على مستوى الدورات الألعاب الآسيوية البارالمبية؛ حيث كان قد نال الميدالية الذهبية في منافسات دفع الجلة بألعاب القوى في النسخة الأولى، التي أقيمت في مدينة هانجزو الصينية عام 2010.
وببرونزية الشبلي، يكون المنتخب الاردني لرفع الأثقال قد أنهى مشاركته في الدورة بحصوله على 5 ميداليات من أصل 6 لاعبين شاركوا وجاءت هذه الميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة.
ورفع الأردن، رصيد إلى 7 ميداليات، 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية واحدة.
وتعتبر هذه النسخة الأفضل قياسا لحصيلة ميداليات الأردن في تاريخ مشاركاته في دورات الألعاب الآسيوية البارالمبية.


وتحققت ميداليات الأردن في النسخة الحالية عن طريق: عمر قرادة - ذهبية (رفع الأثقال لوزن 49 كجم) ونبيل مقابلة - ذهبية (سباق 1500 متر فئة T13) وعبدالكريم خطاب - ذهبية (رفع الأثقال لوزن 88 كجم).
بالإضافة إلى أحمد هندي - ذهبية (دفع الجلة فئة F34) وأسماء عيسى - فضية (رفع الأثقال لوزن 79 كجم) وثروت الحجاج - فضية (رفع الأثقال لوزن 86 كجم) وجميل الشبلي - برونزية (رفع الأثقال - وزن فوق 107 كجم).

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