الشبلي يظفر ببرونزية البارالمبياد الآسيوي

وتحققت ميداليات الأردن في النسخة الحالية عن طريق: عمر قرادة - ذهبية (رفع الأثقال لوزن 49 كجم) ونبيل مقابلة - ذهبية (سباق 1500 متر فئة T13) وعبدالكريم خطاب - ذهبية (رفع الأثقال لوزن 88 كجم). بالإضافة إلى أحمد هندي - ذهبية (دفع الجلة فئة F34) وأسماء عيسى - فضية (رفع الأثقال لوزن 79 كجم) وثروت الحجاج - فضية (رفع الأثقال لوزن 86 كجم) وجميل الشبلي - برونزية (رفع الأثقال - وزن فوق 107 كجم).

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