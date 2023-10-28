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مدرب ميسي السابق: رونالدو أفضل لاعبي العالم

10/28/2023 9:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا تتوقف المقارنات بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى بعد رحيلهما عن القارة الأوروبية نحو إنتر ميامي الأمريكي والنصر السعودي على الترتيب.
كريستوف غالتييه مدرب الدحيل القطري الحالي وباريس سان جيرمان سابقا أثنى كثيرا على رونالدو، بعد المستوى المتميز الذي قدمه خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا مؤخرا.
وعمل الفرنسي غالتييه مدربا لليو ميسي في باريس سان جيرمان، لكنهما اكتفيا ببعض النجاحات المحلية دون أن ألقاب قارية، ليرحلا عن الفريق في صيف العام 2023.
وفي تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية قال غالتييه "ليس لديّ أي وصف لما يقوم به رونالدو، ما يفعله أمر استثنائي بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 38 عاما".
وأضاف "عندما تواجه رونالدو، لن يكون لديك الكثير لكي تقوم به، إنه أفضل لاعب في العالم حتى هذه اللحظة"، وهي تصريحات قالت الصحيفة إنها "لن تروق كثيرا لميسي".
ويقدم رونالدو أفضل مستوياته منذ عدة سنوات، ويتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين بـ11 هدفا، وسجل 3 أهداف في دوري أبطال آسيا، وقاد فريقه للقب كأس العرب للأندية الأبطال في أغسطس/ آب الماضي بفضل 6 أهداف حاسمة أيضا.
كما حصل كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي عن شهري أغسطس وسبتمبر/ أيلول، بعد أن تألق على مستوى التسجيل والصناعة وأعاد فريقه إلى المسار الصحيح بعد الخسارة في أول جولتين ضد الاتفاق والتعاون.

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