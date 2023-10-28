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وفاة 122 شخصاً في السودان بسبب الكوليرا وحمى الضنك

10/28/2023 9:14:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، وفاة 122 شخصا في السودان نتيجة الإصابة بالكوليرا وحمى الضنك في الفترة بين 15 يوليو و27 تشرين أكتوبر.


وأفاد تقرير الوزارة عن وفاة 49 شخصا في السودان، بينهم 33 في ولاية القضارف شرق السودان ، نتيجة الإصابة بحمى الضنك، مشيرة إلى تسجيلها 3316 إصابة بالمرض بينها 2152 حالة في القضارف.


كما توفي 73 شخصا، بحسب تقرير الوزارة، نتيجة الاصابة بالكوليرا، معظمهم في القضارف والخرطوم، فيما سجل عدد الإصابات 1059 حالة في ولايات القضارف والخرطوم وجنوب كردفان والجزيرة.


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